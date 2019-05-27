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Kadıköy'de yangın: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul'da Kadıköy Fikirtepe'de boş bir binada çıkan ve çevredeki diğer binalara da sıçrayan yangında, 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Kadıköy'de yangın: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul'da Kadıköy Fikirtepe'de boş bir binada çıkan ve çevredeki diğer binalara da sıçrayan yangında, 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:22
Kadıköy'de yangın: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul'da Kadıköy Fikirtepe'ye bağlı Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede çevredeki 4 binaya da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının sıçradığı binaların üst katlarında mahsur kalan kalan vatandaşları kurtarma çalışması başlattı.

Yangında, 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıktığı boş binanın, kağıt toplayıcıları tarafından depo olarak kullandığı öne sürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Yangın
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