Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
87327
ALTIN
252.419
DOLAR
6.1109
STERLİN
7.9582
EURO
6.8670
Sri Lanka'da sosyal medyaya yeniden engelleme
Sri Lanka'da sosyal medyaya yeniden...
FETÖ şüphelisi 46 eski polis gözaltına alındı
FETÖ şüphelisi 46 eski polis...
Medipol Başakşehir'in zirve takibi sürüyor
Medipol Başakşehir'in zirve takibi sürüyor
Atmaca füzesi için geri sayım
Atmaca füzesi için geri sayım
Esnafın yüzünü Anneler Günü güldürecek
Esnafın yüzünü Anneler Günü güldürecek

JÖAK timi sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı paraşüt timi, bir ilke imza atarak Kapadokya'da sıcak hava balonundan atlayış yaptı.

JÖAK timi sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı paraşüt timi, bir ilke imza atarak Kapadokya'da sıcak hava balonundan atlayış yaptı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:44
JÖAK timi sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen jandarmanın kuruluşunun 180'nci yılı etkinlikleri kapsamında, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli 6 asker, sıcak hava balonuyla yükseldikleri Kapadokya'da paraşütle atladı. 

Hazırlıklarını tamamladıktan sonra sabah saatlerinde Ortahisar beldesindeki Kızılçukur Vadisi'nden yükselen JÖAK personelini taşıyan sıcak hava balonu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) alınan özel izinle 10 bin fit yüksekliğe çıktı. 

Balon, Göreme beldesi semalarına yaklaştığında paraşütçüler birer birer kendini boşluğa bıraktı.

Beraberlerinde Türk bayrağı, Atatürk resmi ve jandarma flamalarını taşıyan ekip, bir ilki gerçekleştirerek Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarındaki araziye güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi.

Burada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 180'nci kuruluş yıl dönümü ve "Anneler Günü" nedeniyle kutlama pankartları açıldı.

Etkinliği, JÖAK Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy ve Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit yerinde izledi.

Anahtar Kelimeler:
Jöak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turistlerin gözdesi sıcak hava balonları
Turistlerin gözdesi sıcak hava balonları
Üç denizde dev tatbikat başladı
Üç denizde dev tatbikat başladı
FETÖ şüphelisi 46 eski polis gözaltına alındı
FETÖ şüphelisi 46 eski polis gözaltına alındı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim