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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Ordu'da

- Büyükelçi Akio Miyajima: - "Gerçekten Türkler çok nazik ve Türkiye ile Japonya coğrafi olarak birbirine uzak olsa bile iki devlet tek yürektir diye düşünüyorum"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Ordu'da

- Büyükelçi Akio Miyajima: - "Gerçekten Türkler çok nazik ve Türkiye ile Japonya coğrafi olarak birbirine uzak olsa bile iki devlet tek yürektir diye düşünüyorum"

11 Mart 2019 Pazartesi 14:25
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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Ordu'da

ORDU (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "Gerçekten Türkler çok nazik ve Türkiye ile Japonya coğrafi olarak birbirine uzak olsa bile iki devlet tek yürektir diye düşünüyorum." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın davetlisi olarak kente gelen Miyajima, Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Miyajima'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz, "Karadeniz'in en güzel şehirlerinden birisi olan Ordu'da sizleri ağırlamak bizim için ayrı mutluluk. Ordu, kültürel ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir şehrimiz. Fındık üretimi itibarıyla da Türkiye'nin yüzde 35'ini tek başına karşılıyor." diye konuştu.

Vali Yavuz, Ordu'nun son yıllarda turizm anlamında ciddi gelişme gösterdiğine dikkati çekerek, "2018 yılında 850 bin turiste ev sahipliği yaptık. Ağırlıklı olarak şu anda Orta Doğu ve Asya'dan turist geliyor ama bunun dışında elbette Avrupa'dan da yine misafirlerimizi ağırlıyoruz. Japon dostlarımızı da Ordu'da görmekten büyük bir mutluluk duyarız." dedi.

Japonya ile kültürel benzerlikler olduğuna işaret eden Vali Yavuz, "Japon halkı son derece nazik. Özellikle İngiltere'de eğitimde bulunduğum süre içerisinde Japon arkadaşım oldu ve bir ölçüde Japon kültürünü tanıma fırsatı bulmuş oldum." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Miyajima da Türkiye'deki görevine 1,5 yıl önce başladığını ve Ordu'yu ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

Kendilerini sıcakkanlı şekilde karşılayan Vali Yavuz'a teşekkür eden Miyajima, şöyle konuştu:

"Japonya'da bu sene Türkiye yılı ilan edildi. Bu ayın sonunda Topkapı Sarayı'nın sergileri de açılacak. Bu vesile ile Japonya'da, Türkiye'nin modunun daha da yükselmesini bekliyorum ve Japonya'dan, Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin sayısının da artmasını, Ordu'ya da onların gelmesini bekliyorum. Gerçekten Türkler çok nazik ve Türkiye ile Japonya coğrafi olarak birbirine uzak olsa bile iki devlet tek yürektir diye düşünüyorum."

Miyajima, Ordu'nun deniz, dağ, yeşillik bakımından çok zengin olduğunu, bu nedenle kendisini Japonya'da gibi hissettiğini de sözlerine ekledi.

Büyükelçi Miyajima, daha sonra sırasıyla CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı makamlarında ziyaret etti.

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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio MiyajimaOrduValilikZiyaret
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