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Jandarmaya ait 'drone'u taşlayan defineci yakalandı

Elazığ'da kaçak kazı yaptığı sırada kendisini görüntüleyen jandarmaya ait "drone"u taşlayan kişi yakalandı.

Jandarmaya ait 'drone'u taşlayan defineci yakalandı

Elazığ'da kaçak kazı yaptığı sırada kendisini görüntüleyen jandarmaya ait "drone"u taşlayan kişi yakalandı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:13
Jandarmaya ait 'drone'u taşlayan defineci yakalandı

Gelişen teknoloji ile hizmet veren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik Yurtbaşı beldesi kırsalında drone ile havadan arazi taraması gerçekleştirildi. 

Elazığ'da kontrollerde bir kişinin arazide kaçak kazı yaptığını tespit eden ekipler, şüpheliyi yakından görüntülemek için drone kullandı.

Bu esnada kazı yapan şüpheli kendisine yaklaştığını fark ettiği drone'a taş attı.

Daha sonra drone'un uzaklaştığını gören şüpheli çukur kazmaya devam etti.

O anlar drone'un kamerasınca kaydedildi.

Suçüstü yakalandı

Olay yerinin uzak olmasından dolayı o gün yakalanamayan şüphelinin kimliği kameraya yansıyan görüntülerden tespit edildi.

Şüpheli A.A, takip sonucu başka bir alanda kaçak kazı yaparken, bulunduğu çukur içinde suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
JandarmaDefineciDron
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