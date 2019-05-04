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İzmir'de yakalanan YPG'li terörist tutuklandı

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda, kısa süre önce örgütün Suriye'deki kamplarından kente geldiği tespit edilen Suriyeli YPG üyesi Ş.R'nin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.

İzmir'de yakalanan YPG'li terörist tutuklandı

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda, kısa süre önce örgütün Suriye'deki kamplarından kente geldiği tespit edilen Suriyeli YPG üyesi Ş.R'nin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:06
İzmir'de yakalanan YPG'li terörist tutuklandı

İzmir'de, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda kısa süre önce örgütün Suriye'deki kamplarından kente geldiği tespit edilen Suriyeli YPG üyesi Ş.R'nin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince YPG/PKK ile irtibatlı oldukları ve örgütün yönlendirmesiyle hareket ettikleri belirlenenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Kısa süre önce örgütün Suriye'deki kamplarından kente geldiği tespit edilen Ş.R. ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan şüphelilerden R.B. ve G.Ö. tutuklandı. Diğer 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, YPG/PKK ile irtibatlı oldukları ve örgütün yönlendirmesiyle hareket ettikleri belirlenenlere yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonda, Suriye uyruklu Ş.R. ve 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Uzun süre YPG içerisinde silahlı faaliyet gösteren Suriye uyruklu Ş.R'nin, Halep şehri yakınlarındaki Şeyh Maksut'taki kamplarda bulunduğu ve kısa süre önce İzmir'e geldiği tespit edilmişti. Ayrıca, yakalanan şüphelilerden birinin de Buca ilçesindeki molotofkokteylli saldırının faili olduğu belirtilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Terör
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