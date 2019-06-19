Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93771
ALTIN
253.202
DOLAR
5.8598
STERLİN
7.3775
EURO
6.5662
Türk polisinin istihbaratı 12 ton uyuşturucu ele geçirilmesini sağladı
Türk polisinin istihbaratı 12 ton...
BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu açıklandı
BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu...
Pazar günü 10,5 milyon seçmen sandık başına gidecek
Pazar günü 10,5 milyon seçmen...
Askerlik süresini 6 aya indiren teklif TBMM'de kabul edildi
Askerlik süresini 6 aya indiren...
Yıldırım: İmamoğlu ile Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi bir araya gelmesi gayriahlaki
Yıldırım: İmamoğlu ile Küçükkaya'nın ortak...

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bomba ve molotofkokteyliyle eylem hazırlığında oldukları iddia edildi.

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bomba ve molotofkokteyliyle eylem hazırlığında oldukları iddia edildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:54
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya finansman ve eleman temin ettikleri, cezaevlerinde örgüt elebaşına yönelik sözde tecriti protesto için başlatılan açlık grevlerini koordine ettikleri ve ölen örgüt mensuplarının ailelerine maddi destek sağladıkları iddiasıyla 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Bomba ve molotofkokteyliyle eylem hazırlığında oldukları öne sürülen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelerle terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren kitap ve dergiler ele geçirildi.

Anahtar Kelimeler:
İzmirPKKTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Maltepe'de 8 araç kazaya karıştı: 4 yaralı
Maltepe'de 8 araç kazaya karıştı: 4 yaralı
Murat Nehri'nde kaybolan askerin cenazesi bulundu
Murat Nehri'nde kaybolan askerin cenazesi bulundu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim