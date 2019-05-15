İzmir'de siyanür zehirlenmesi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde üniversite kimya bölümü öğrencisi gencin internetten siparişle aldığı siyanürün evde dökülmesi üzerine öğrencinin anne ve babası öldü, iki kardeşi ile kendisi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Soğukkuyu Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), deney yapmak için internetten siparişle potasyum siyanür aldı.

İddiaya göre öğrencinin eve getirdiği siyanürü, küçük kardeşi Emir Can'ın devirerek dökmesi üzerine anne Fatma (39), Baba Mehmet (46), kardeşleri Mehmet Taha ve Emir Can Kalkan (4) ile kendisi etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, apartmanda yaşayan diğer vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Siyanürden etkilenen beş kişilik aile, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Mehmet Kalkan ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan anne Fatma Kalkan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Siyanürden etkilenen üç kardeşin Ege üniversitesi Tıp Fakültesindeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Mahmut Can Kalkan'ın polis ekiplerine ilk ifadesinde, potasyum siyanürü deney yapmak için internetten sipariş verdiğini ve eve getirdiğini söylediği öğrenildi.

Gözetim altında bulunan Mahmut Can Kalkan'ın, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi.