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İzmir'de DEAŞ operasyonu

- Örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen 8 şüpheli yakalandı

İzmir'de DEAŞ operasyonu

- Örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen 8 şüpheli yakalandı

13 Mart 2019 Çarşamba 08:12
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İzmir'de DEAŞ operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırdıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren bazı kişilerin örgüte eleman kazandırdıklarının tespiti üzerine 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah kent merkezi ve Aliağa ilçesinde düzenlediği operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve örgüte paralel faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kitap evinde yapılan aramalarda, toplatma kararı bulunan çok sayıda yasak yayın ile terör örgütünü simgeleyen amblem bulunan bez parçası ele geçirildi. Dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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Deaşİzmir Emniyet MüdürlüğüOperasyonPolisTerör örgütü
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