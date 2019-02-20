İstanbul’da yoğun sis kazalara neden oldu

- Yoğun sis nedeniyle aynı noktada meydana gelen iki trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı - Kentin çeşitli bölgelerinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü