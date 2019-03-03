İstanbul Müftülüğünün

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, gençlere öğretilecek en önemli şeyin Allah inancı olduğunu belirterek, "Bilginin üç önemli kaynağı; tecrübi (laboratuvar), hikmet (felsefe-akli) ve vahiy bilgisidir. Gençlerimizin tecrübi bilgiye, akılla verilen bilgiye ama daha çok vahiy bilgisine ihtiyacı var." dedi.

İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Avcılar Merkez Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, insanın ahirette ömrünü nasıl kullandığına dair sorgu suale tabi tutulacağını kaydederek, "Ömrün en değerli dönemi gençlik çağıdır. Gençlik dönemi çocukların olmak istediği, yaşlıların da sürekli kalmak istediği bir dönemdir. Çünkü gençliğin ayrı bir anlamı ve değeri var. Allah, bu dolayı Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin ve seçkin insanların genç olanlarından örnekler veriyor. Hazreti Muhammed'in etrafında sorumluluk ve yetki verdiği insanların büyük çoğunluğu gençlerden oluşmaktaydı. Çünkü gençlerin heyecanı, coşkusu bir davanın devamı için çok önemlidir." diye konuştu.

Gençlere Allah inancı öğretmenin çok önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Gençlerimize öğreteceğimiz en önemli şey, Allah inancıdır. Bilginin üç önemli kaynağı; tecrübi (laboratuvar), hikmet (felsefe-akli) ve vahiy bilgisidir. Gençlerimizin tecrübi bilgiye, akılla verilen bilgiye ama daha çok vahiy bilgisine ihtiyacı var. Gençlerimize bir de insanın ruhi ihtiyaçlarının bulunduğunu öğretmemiz lazım. Biz sadece beden ve ten için değil, ruhumuz için yaşıyoruz ve bu asıl değerli tarafımızdır. Gençlerimize hayatın sadece bu dünyadan ibaret olmadığını, ebedi hayatın varlığını öğretmeliyiz. Bu dünya hayatı ebedi hayatın mukaddimesidir. Ebedi hayatı bu dünyada kazanırız. Hayat deyince 50-60 yıllık bu dünyayı değil, ebedi alemi bilir, orada hesap vereceğimizin bilinciyle yaşarız. Hesap vereceğini bilmesi bu dünya hayatını anlamlı yaşaması demektir."

Yılmaz, gençlerle camide buluşmayı önemsediklerini anlatarak, "Gençlerimizin manevi duygularla mücehhez, cami ve cemaat ile barışık olması, manevi değerlerimizi kuşanarak yetişmesi çok önemli. Çünkü geleceğimiz ve istikbalimiz gençlerdir. Herkesin camiye secde ettiği yere kimi bırakacağını düşünerek hareket etmesi çok önemli. Fani dünyada yaşıyoruz. Mabetteki yerimize kim varis olacak? Evimizdeki mushafa kim sahip çıkacak? Evimizdeki seccadeyi kim kullanacak? Bunları şimdiden düşünüp yerimize haleflerimizi yetiştirmenin derdiğinde olmalıyız. Bu camide, mabette buluşmakla mümkündür. Bu yüzden Diyanet İşleri Başkanlığımız camide, Kur’an kursunda, 4-6 kurslarında sürekli gençlerimizle olmayı, gençlerimizin dini hayatla, manevi değerlerle bezenerek yetiştirilmesini önemseyen çalışmalara imza atıyor. Çünkü böyle yetişen gençlerimiz bize değer katıyor." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, tesbihatın yapıldığı ve duaların edildiği programa, Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Avcılar Müftüsü Bekir Derin, gençler ve cemaat katıldı.

Program, cemaate çorba ikramıyla sona erdi.