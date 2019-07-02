İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ soruşturması: 40 gözaltı kararı

İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına mensup olup etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunan asker ve bunlardan sorumlu sivillerin beyan ve teşhislerinde örgüt mensubu olarak geçen şüpheliler ile haklarında ihbarlar bulunan veya FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde istihbari birimlerin bilgi iletimleri bulunan veya idari soruşturmalar neticesinde ihraç olan, geçici uzaklaştırılan veya muvazzaf olarak görev yapan şüpheliler hakkında soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, FETÖ/PDY içerisinde askeri personellerden sorumlu kişilerin özellikle 2012-2016 yılları arasında kamuya açık ve birbirinden bağımsız market/büfe/kırtasiye/lokanta gibi sair işletmelerde kurulu bulunan, ücret karşılığı irtibat sağlanan sabit kontörlü hatları kullanmak suretiyle sorumlu oldukları askeri personeller ile iletişime geçtikleri kaydedildi.

Bu kapsamda FETÖ/PDY içerisinde yer aldığına dair haklarında beyanlar bulunan ve askeri personellerden sorumlu şahısların sabit kontörlü hatlar ile iletişime geçtikleri tespit olunan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 1 albay, 1 yarbay, 3 yüzbaşı, 6 üst teğmen, 1 teğmen, 22 astsubay, 3 uzman ve 3 askeri öğrenci olmak üzere 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 farklı ilde operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan yakalama, arama, el koyma ve gözaltı işlemlerine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.