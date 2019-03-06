İstanbul ihracatçıları, ihracat artışını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6 artışla toplamda 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul ihracatçıları, yeni yılın başlangıcında yakaladığı ihracat artış ivmesini, 2019'un ikinci ayında da sürdürdü.

İİB, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6 artışla 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2018’in şubat ayında İİB, 547,5 milyon dolarlık ihracat yapmıştı.

İstanbul ihracatçıları, 2019'da yaklaşık 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, geçen yılın ilk 2 ayına kıyasla yaklaşık yüzde 10’luk ihracat artışı yakaladı.

İstanbul ihracatçıları, son 12 ayda ise yaklaşık 7 milyar 200 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.





- Alt sektörler





İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 ihracat artışı gerçekleştirdi. Birlik, yaklaşık 167,5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yeni yılın ikinci ayında 137 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artış sağladı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, şubat ayında gerçekleştirdiği ihracat ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45'lik rekor ihracat artışı yakaladı. Birlik, şubat ayında yaklaşık 73,5 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Gemi, yat ve hizmetleri, 2019'un ilk ayında olduğu gibi, ikinci ayında da Türkiye’nin en çok ihracat artışı sağlayan sektörü oldu. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, 76 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre ihracatında yüzde 35 artış sağladı.



Fındık ve mamulleri, şubat ayında Türkiye’nin en çok ihracat artışı gösteren sektörlerinden biri oldu. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, şubat ayında 52 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği, yeni yılın ikinci ayında yaklaşık 23 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Kuru meyve ve mamulleri ise Türkiye genelinde en çok ihracat artışı yakalayan sektörlerden biri oldu. İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, şubat ayında 12 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.





- "2019 yılı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, İstanbul ihracatçıları olarak 2019 yılının ilk ayında yakaladıkları büyük ihracat artışını, şubat ayında da devam ettirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla 2019 yılının başlangıcında yakaladığımız ihracat artışını sürdürdüğümüzü söyleyebilirim. Türkiye’nin ihracat artış oranı yüzde 3,7 iken, İİB olarak Türkiye genelinin yaklaşık 2 katı kadar ihracat artış oranı gerçekleştirdik. 2019 yılı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bununla beraber alt birliklerimizden Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, yüzde 35 ile bu ay da Türkiye'nin en çok ihracat artışı sağlayan birliği oldu. Yine alt birliklerimizin sektörlerinden olan su ürünleri ve hayvansal mamuller, fındık ve mamulleri ile kuru meyve ve mamulleri, Türkiye’nin en çok ihracat artışı gösteren sektörlerinden oldu. Gerek yeni hedef pazarlar gerekse yurt dışında organize ettiğimiz milli katılımlı fuarlar ile Türkiye’nin ihracatının artması için elimizden geleni yapıyoruz."

