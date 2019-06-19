İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde aniden etkili olan sağanak nedeniyle trafik aksadı. Seyrantepe mevkisi TEM bağlantı yolunda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye ekiplerinin yoldaki çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan aniden başlayan sağanak nedeniyle hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

Tarlabaşı Bulvarı'nda, Sezgin K. yönetimindeki 34 JZE 53 plakalı kamyonet, kaygan yolda sürücünün direksiyon kaybetmesiyle yan yattı. Yaralanan sürücüye, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Piyalepaşa Bulvarı'nda da minibüsün devrilmesiyle trafik bir süre aksadı.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak

Öte yandan, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'ndeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği bölgede, parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede İstanbul ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, ara sıra kuvvetli esmesi bekleniyor.