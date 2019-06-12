İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yerlerde araçlar su altında kaldı, bir evin çatısına yıldırım düştü. Pendik'te su altında kalan aracının üzerine çıkan bir vatandaş ile bir okulda mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.