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"İslam bütün peygamberlere gönderilen dinin ortak adıdır"

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir grup ABD'li Müslüman'ı makamında kabul etti - Başkan Erbaş: - "İslam, bütün peygamberlere gönderilen dinin ortak adıdır"

"İslam bütün peygamberlere gönderilen dinin ortak adıdır"

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir grup ABD'li Müslüman'ı makamında kabul etti - Başkan Erbaş: - "İslam, bütün peygamberlere gönderilen dinin ortak adıdır"

25 Şubat 2019 Pazartesi 23:08
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ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam dininin bütün peygamberlere gönderilen dinin ortak adı olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, bir grup ABD'li Müslüman'ı kabul etti.

İslam'ı seçmiş olmalarından dolayı heyeti tebrik eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Rabbim, bu kararınızı son nefesinize kadar en güzel şekilde devam ettirmeyi, O'na layık bir kul olmayı, Peygamber'imize layık bir ümmet olmayı nasip eylesin. İslam, bütün peygamberlere gönderilen dinin ortak adıdır. Kur'an-ı Kerim'de, bütün topluluklara peygamber gönderildi. Peygamber İslam'ı anlatmış, toplumlarını İslam'a davet etmiş, Hz. Musa da Hz. İsa da öyle yapmış yani bizim inancımıza göre onların toplumlarına anlattıkları dinin adı da İslam’dır."

Katılımcılardan biri, Türkiye'de ezan sesini duyduğunda İslamiyet'e ilk girdiği andaki hissi yaşadığını ifade etti.

Diğer bir katılımcı da yıllarca Müslümanların korkunç kişiler olduğu düşüncesiyle yetiştirildiklerini belirterek, Türkiye ve İslam hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istediğini kaydetti.

Heyettekiler, kabulden dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

Amerika Diyanet Merkezinin düzenlediği program kapsamında Türkiye'de bulunan heyet çeşitli ziyaretlerde bulunacak.


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