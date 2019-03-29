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İskitler'de metruk binadaki yangında 5 kişi hayatını kaybetti

İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

İskitler'de metruk binadaki yangında 5 kişi hayatını kaybetti

İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Emre Köse
Emre Köse
29 Mart 2019 Cuma 10:45
İskitler'de metruk binadaki yangında 5 kişi hayatını kaybetti
Ankara

Başkentte İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi. 

Altındağ ilçesi İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, itfaiye ekipleri ve UMKE personeli ile çok sayıda ambulans sevk edildi. 

Bina etrafında çevre güvenliği alındı, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışmalarına başladı. 

Çoğunluğunu Afganistan uyrukluların oluşturduğu kağıt toplayacılarının kaldığı belirlenen binanın alt katının depo, üst katının ise barınma amaçlı kullanıldığı öğrenildi.

Yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. 

Dumandan etkilenen 11 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 

Ölen ve yaralananlara ilişkin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
İskitlerBinaYangın
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