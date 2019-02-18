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İSKİ'den Zeytin Dalı Harekatı bölgesine araç desteği

HATAY (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından Zeytin Dalı Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ZESKİ) araç desteği verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İSKİ'nin, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde alt yapı...

İSKİ'den Zeytin Dalı Harekatı bölgesine araç desteği

HATAY (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından Zeytin Dalı Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ZESKİ) araç desteği verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İSKİ'nin, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde alt yapı...

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:50
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İSKİ'den Zeytin Dalı Harekatı bölgesine araç desteği

HATAY (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından Zeytin Dalı Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ZESKİ) araç desteği verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İSKİ'nin, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde alt yapı ve diğer hizmetlerin daha sağlıklı yürütebilmesi amacıyla kurulan ZESKİ'ye araç ve ekipman desteği verdiği belirtildi.

Açıklamada, İSKİ tarafından 2 minibüs, 1 kamyon, 1 iş makinesi ve 1 dorseli çekici hibe edildiği bildirildi.

ZESKİ yetkililerince teslim alınan araçların Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yürütülen hizmetlerde kullanılmaya başlandığı kaydedildi.


Anahtar Kelimeler:
Hibeİş MakinesiZeytin Dalı Harekatı
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