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Işıklar iklim değişikliği için kapatılacak

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, başta iklim değişikliği olmak üzere dünyadaki çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla 6 Nisan'da ışıklar bir saatliğine kapatılacak.

Işıklar iklim değişikliği için kapatılacak

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, başta iklim değişikliği olmak üzere dünyadaki çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla 6 Nisan'da ışıklar bir saatliğine kapatılacak.

Emre Köse
Emre Köse
20 Mart 2019 Çarşamba 09:42
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Işıklar iklim değişikliği için kapatılacak
İstanbul

WWF-Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında bu yıl Ayasofya, Selimiye Camisi, İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının yanı sıra, Galatasaray Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi birçok kurum da bir saatliğine ışıklarını kapatacak. Etkinliğe, Başakşehir Futbol Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü de destek verecek.

Vakfın bu yıl "Doğa ve İnsan için Yeni Bir Başlangıç" temasıyla düzenleyeceği etkinlikle, doğadaki kaybı tersine çevirmek için insan ve doğa ilişkisinde yeni bir sayfa açılması hedefleniyor.

Etkinliğe, "www.dunyasaati.org" adresinden kayıt yapılabilecek. Ayrıca, siteyi ziyaret edenler karşılarına çıkan sembolik İstanbul Boğazı'ndaki köprülerden bir ışığı kendi adlarına kapatabilecek.

İklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilecek "Dünya Saati" etkinliği, 6 Nisan Cumartesi saat 20.30-21.30 arasında yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, bütün doğaseverleri doğadaki kaybı tersine çevirmek için birlikte hareket etmeye ve Dünya Saati 2019'a katılmaya davet ettiği.

Yakın geçmişe kadar iklim değişikliği gerçeğinin insanlara uzak ve soyut bir kavram gibi geldiğini kaydeden Pasinli, "Ancak ne yazık ki, bugün dünyanın öncelikli gündem maddeleri arasında. İklim değişikliğinin doğa ve insan üzerindeki etkileri ve doğadaki kaybın boyutları hakkında farkındalık seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın katılımıyla düzenlediğimiz Dünya Saati, bir saatliğine de olsa ışıkları kapatarak doğamızı ve geleceğimizi düşünmek adına çok anlamlı." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Işıkİklim
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