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İlk iftarlarını kontrol noktasında nöbetleşe yaptılar

Muş'ta halkın huzur ve güvenliği için ramazan ayında da kontrol noktalarında görev yapan polisler, oruçlarını kurdukları iftar sofrasında nöbetleşe açtı.

İlk iftarlarını kontrol noktasında nöbetleşe yaptılar

Muş'ta halkın huzur ve güvenliği için ramazan ayında da kontrol noktalarında görev yapan polisler, oruçlarını kurdukları iftar sofrasında nöbetleşe açtı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
06 Mayıs 2019 Pazartesi 23:47
İlk iftarlarını kontrol noktasında nöbetleşe yaptılar

Muş'ta vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden görev yapan polis memurları, ilk iftarlarını kendi aralarında nöbetleşerek yaptı.

Bölgede gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne göz açtırmayan güvenlik güçleri, kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğünce kentin farklı bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında görev yapan polisler, kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapıyor.

Terör saldırılarını önlemek için önlem alan polisler, elleri tetikte nöbet tuttukları kontrol noktalarında iftar saatinde bir araya geldikleri sofrada nöbetleşerek ilk oruçlarını açtı.

Ezanın okunmasıyla sofraya oturan polisler, Emniyet Müdürlüğünce gönderilen kumanyanın yanı sıra eşlerinin hazırladıkları yemeklerden yedi.

Komiser yardımcısı Çağlar İlhan, 24 saat esasına göre çalıştıkları için nöbet yerlerinde iftarı yaptıklarını belirterek, "Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Arkadaşlarımız 24 saat esasına göre nöbetlerini tutuyor. Bazı arkadaşlarımız iftar açarken bazıları da nöbet tutuyor. Vatandaşların güvenliği için 24 saat görev başındayız." dedi.

Polis memuru Hanifi Öpaydın ise "Bazılarımız evlerinde, bazılarımız da görev yerlerinde iftarını açıyor. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımızla böyle bir ortamda oruç tutmanın, iftar açmanın çok güzel olduğuna inanıyoruz. İnşallah ramazan ülkemizde hayırlara vesile olur." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
İftar
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