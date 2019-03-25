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'İlk defa bu kadar çok Japonya'yı seven bir ülkede çalışıyorum'

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, "Diplomat olarak çalıştığım kırk senede ilk defa bu kadar çok Japonya'yı seven bir ülkede çalışıyorum." dedi.

'İlk defa bu kadar çok Japonya'yı seven bir ülkede çalışıyorum'

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, "Diplomat olarak çalıştığım kırk senede ilk defa bu kadar çok Japonya'yı seven bir ülkede çalışıyorum." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Mart 2019 Pazartesi 23:21
'İlk defa bu kadar çok Japonya'yı seven bir ülkede çalışıyorum'

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "Diplomat olarak çalıştığım kırk senede ilk defa bu kadar çok Japonya'yı seven bir ülkede çalışıyorum." dedi.

Büyükelçi Miyajima, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) bursiyeri öğrenciler ile 2019 Dünya Gençlik Gemisi (SWY) katılımcılarını bir araya getiren resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıldır görev yaptığını, 29 şehri ziyaret ettiğini söyledi.

Gittiği her yerde son derece sıcak karşılandığını vurgulayan Miyajima, "Diplomat olarak çalıştığım kırk senede ilk defa bu kadar çok Japonya'yı seven bir ülkede çalışıyorum. Büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bursiyerleri tebrik eden Miyajima, "10 yeni MEXT bursiyeri öğrenciyi ve 11 Dünya Gençlik Gemisi (SWY) katılımcısını ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

SWY programına bin 200 başvuru arasından 11 gencin seçildiğini belirten Miyajima, bu program kapsamında bursiyerlerin bir buçuk ay boyunca Japonya, Palau, Avustralya ve Solomon Adaları'nı ziyaret ettiğini dile getirdi.

Bu yıl MEXT bursu almaya hak kazanan 10 Türk ve Türkiye'de yaşayan 2 Suriyeli öğrencinin Japonya'ya gideceğini aktaran Miyajima, şöyle devam etti:

"Kuvvetle inanıyorum ki bu akşam bu programa katılan her bir kimse Japonya dostu. İleride dostluğumuzu güçlendirmek adına önemli roller alacağınıza güveniyorum. Bütün yeni MEXT bursiyerlerine mesajım, Türkiye'yi Japonya'da temsil etmenizin gururunu hissetmeniz gerektiğidir. Japonya'da yaşamınız boyunca çalışmalarınızda gayretli olacağınızı içten ümit ediyorum. Tüm SWY katılımcılarına da hayatlarında iyi şanslar dilerim. Küresel düşünerek ve hareket ederek bu özel tecrübenizin avantajını çıkarın. Türkiye ve Japonya iki devlet tek yürektir."

Daha sonra bursiyer öğrenciler, kendilerini tanıtan konuşmalar yaptı.

Resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, Japon yatırımcılar, basın mensupları, bursiyerler ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından davetliler, Japon mutfağın lezzetler tattı.

Anahtar Kelimeler:
Japonya
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