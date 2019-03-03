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Ilgaz'da tatilcilerin kayak keyfi

- Hafta sonunda Ilgaz Dağı'na gelen ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yaptı

Ilgaz'da tatilcilerin kayak keyfi

- Hafta sonunda Ilgaz Dağı'na gelen ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yaptı

03 Mart 2019 Pazar 12:26
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Ilgaz'da tatilcilerin kayak keyfi

KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda martta da kayak keyfi sürüyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan, Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Hafta sonu tatili dolayısıyla Ilgaz'a gelen ziyaretçiler, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak, keyifli vakit geçiriyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz'ın ziyaretçilere çok fazla imkan sunduğunu söyledi.

Ilgaz'ın doğa harikası bir yer olduğunu ifade eden Akkaya, "Doğal güzellikleriyle insanları cezbeden Ilgaz, her geçen yıl daha fazla tanınıyor ve bu sayede daha fazla insan tarafından tercih ediliyor." dedi.

Merkezde yoğunluğun sürdüğünü dile getiren Akkaya, "Ilgaz'da kar kalınlığı ve kalitesi oldukça iyi. Birçok yerde sezon bitmeye başlarken, bizde durum tam tersi. Mart olmasına rağmen otellerimiz yüzde 100 doluluğa sahip." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Can Tercan ise Ankara'dan hafta sonunu değerlendirmek için geldiklerini belirterek, "Yaklaşık 1 ay önce gelmiştik. Çok beğendiğimiz için sezon bitmeden bir kez daha gelmek istedik. Kayak yapmayı da burada öğrendik. Çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Berker Tümüklü de merkeze Ankara'dan okul arkadaşlarıyla geldiklerini, kayak yapıp telesiyeje bindiklerini ve çok eğlendiklerini kaydetti.

Kastamonu'dan gelen Rıfat Kayış, kış aylarında en büyük eğlencesinin kayak yapmak olduğunu vurgulayarak, "Sezon bitmeden ne kadar çok gelirsek o kadar iyi diye düşünüyorum. Mart olmasına rağmen kar çok güzel. Ayın sonuna kadar sezonun devam edeceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.


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Ilgaz DağıKastamonuKayak MerkeziKayak Merkezleri
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