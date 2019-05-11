Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
88533
ALTIN
247.838
DOLAR
6.0672
STERLİN
7.7970
EURO
6.8203
Esnafın yüzünü Anneler Günü güldürecek
Esnafın yüzünü Anneler Günü güldürecek
İstanbul yenileme seçimi için süreç başladı
İstanbul yenileme seçimi için süreç...
'YSK kararına aleyhimize de lehimize de olsa saygı duymalıyız'
'YSK kararına aleyhimize de lehimize...
'YSK'nin kararı milli iradenin hakem tayin edilmesidir'
'YSK'nin kararı milli iradenin hakem...
Kur operasyonunda Merkez Bankası hesapları bozdu
Kur operasyonunda Merkez Bankası hesapları...

İlçelerde 'Nöbetçi Noter' uygulaması başladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin uygulaması kapsamında "Nöbetçi Noter" hizmet veriyor.

İlçelerde 'Nöbetçi Noter' uygulaması başladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin uygulaması kapsamında "Nöbetçi Noter" hizmet veriyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Mayıs 2019 Cumartesi 13:55
İlçelerde 'Nöbetçi Noter' uygulaması başladı

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin uygulaması kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de ''Nöbetçi Noter'' uygulaması başladı.

Çorlu Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi Belediye İlave İş Merkezi'nde bulunan Çorlu 1. Noterliği, bu kapsamda nöbet hizmetini yürütüyor.

Çorlu 1. Noter Başkatibi Kadir İbiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasına illerde olduğu gibi bazı ilçelerde de başlandığını söyledi.

Bazı işlemlerin özellikle de hafta sonları yoğun olduğunu belirten İbiş, "Kamu görevlileri ve devlet memurlar hafta sonları izinli oluyor. Bu uygulama sayesinde bu kişiler, noter ile olacak işlemlerini daha rahat ve aksatmadan yapacak. Bu uygulama genel manada bakıldığında güzel ve mantıklı. Herkese hayırlı olsun." dedi.

İbiş, hafta sonları kurulan oto pazarlarındaki alış verişlerde artık işlemler için hafta başının beklenmeyeceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Danıştay Başkanı Güngör: Yargı ve yargıçlar engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemeli
Danıştay Başkanı Güngör: Yargı ve yargıçlar engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemeli
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 20 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 20 gözaltı kararı
Aranan iki terörist etkisiz hale getirildi
Aranan iki terörist etkisiz hale getirildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim