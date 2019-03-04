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İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İzmit Caddesi'nde Kocaeli yönüne giden Nedim B. yönetimindeki 41 PG 211 plakalı otomobil, Güldibi Mahallesi...

İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İzmit Caddesi'nde Kocaeli yönüne giden Nedim B. yönetimindeki 41 PG 211 plakalı otomobil, Güldibi Mahallesi...

04 Mart 2019 Pazartesi 12:18
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İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit Caddesi'nde Kocaeli yönüne giden Nedim B. yönetimindeki 41 PG 211 plakalı otomobil, Güldibi Mahallesi trafik ışıklarında Murat Ş. idaresindeki 54 EN 237 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Nedim B. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki dükkanların bahçesine girdi.

Kazada sürücüler ile 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların buradaki tedavilerin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne nakledildiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobillerin çarpışması ve Nedim B. idaresindeki otomobilin yol kenarındaki dükkanların bahçesine girmesi yer alıyor.

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çocukGüvenlik KamerasıSapancaTrafik KazasıYaralı
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