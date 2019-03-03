İHH'den bombardıman altındaki Han Şeyhun'a yardım

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların son haftalarda yoğun saldırısına maruz kalan Han Şeyhun'daki 500 aileye insani yardım malzemeleri ulaştırdı.



İHH, şubat ayı başından itibaren rejim güçlerinin yoğun saldırılarının hedefindeki Han Şeyhun ilçesinde yaşayan 500 aileye, kuru bakliyat, sıvı yağ, kahvaltılık, gıda kolisi, hijyen kiti, soba, temiz içme suyu ve sağlık malzemesi yardımında bulundu.



İHH Suriye Çalışmaları Saha Görevlisi Yusuf İslam Yeşil, yaptığı açıklamada, bombardımana maruz kalan Han Şeyhun ilçesindeki ailelere yardım ulaştırmak amacıyla bölgeye gittiklerini söyledi.



Han Şeyhun'dan göç eden ailelere yönelik de yardım çalışması başlattıklarını ifade eden Yeşil, "Han Şeyhun ilçesi haftalardır yoğun bombardımana maruz kalıyor. Buradaki 500 aileye insani yardım malzemesi ulaştırmak için bölgeye geldik. İlçeden göç eden aileler de var. Onlara da ulaşarak acil ihtiyaçlarını gidermek üzere yardım çalışması başlattık." dedi.



- Bombardıman altında yardım çalışmaları sürdü



İHH ekiplerinin Han Şeyhun'da dağıtım çalışmaları sırasında bombardımanın devam ettiğini belirten Yeşil, ilçedeki çeşitli noktalardan duman yükseldiğinin görüldüğünü bildirdi.



Yeşil, ailelerin bombardımandan zarar görmemesi için yardım dağıtımlarının ilçe içerisindeki kısmen daha güvenli bir alanda yapıldığını kaydetti.



Rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bu yılın başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 100 sivil hayatını kaybetti, 300'den fazla sivil yaralandı.