Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103267
ALTIN
223.513
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0977
EURO
6.1210
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

İHH'den bombardıman altındaki Han Şeyhun'a yardım

- İHH, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların saldırılarının hedefindeki İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde 500 aileye insani yardım götürdü

İHH'den bombardıman altındaki Han Şeyhun'a yardım

- İHH, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların saldırılarının hedefindeki İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde 500 aileye insani yardım götürdü

03 Mart 2019 Pazar 12:19
4 Okunma
İHH'den bombardıman altındaki Han Şeyhun'a yardım

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların son haftalarda yoğun saldırısına maruz kalan Han Şeyhun'daki 500 aileye insani yardım malzemeleri ulaştırdı.

İHH, şubat ayı başından itibaren rejim güçlerinin yoğun saldırılarının hedefindeki Han Şeyhun ilçesinde yaşayan 500 aileye, kuru bakliyat, sıvı yağ, kahvaltılık, gıda kolisi, hijyen kiti, soba, temiz içme suyu ve sağlık malzemesi yardımında bulundu.

İHH Suriye Çalışmaları Saha Görevlisi Yusuf İslam Yeşil, yaptığı açıklamada, bombardımana maruz kalan Han Şeyhun ilçesindeki ailelere yardım ulaştırmak amacıyla bölgeye gittiklerini söyledi.

Han Şeyhun'dan göç eden ailelere yönelik de yardım çalışması başlattıklarını ifade eden Yeşil, "Han Şeyhun ilçesi haftalardır yoğun bombardımana maruz kalıyor. Buradaki 500 aileye insani yardım malzemesi ulaştırmak için bölgeye geldik. İlçeden göç eden aileler de var. Onlara da ulaşarak acil ihtiyaçlarını gidermek üzere yardım çalışması başlattık." dedi.

- Bombardıman altında yardım çalışmaları sürdü

İHH ekiplerinin Han Şeyhun'da dağıtım çalışmaları sırasında bombardımanın devam ettiğini belirten Yeşil, ilçedeki çeşitli noktalardan duman yükseldiğinin görüldüğünü bildirdi.

Yeşil, ailelerin bombardımandan zarar görmemesi için yardım dağıtımlarının ilçe içerisindeki kısmen daha güvenli bir alanda yapıldığını kaydetti.

Rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bu yılın başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 100 sivil hayatını kaybetti, 300'den fazla sivil yaralandı.

Anahtar Kelimeler:
500 AileHan ŞeyhunİHH
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MKE Ankaragücü'nün acı günü
MKE Ankaragücü'nün acı günü
Eski Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen anıldı
Eski Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen anıldı
Ilgaz'da tatilcilerin kayak keyfi
Ilgaz'da tatilcilerin kayak keyfi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim