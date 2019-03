İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim ne söylerse söylesin, bizi birbirimizden uzaklaştırmak istemelerine rağmen, aramıza fitne sokmak istemelerine rağmen sizden hiç uzaklaşmadan buranın kalkınmasını, buranın gelişmesini sağladık." dedi.

Diyarbakır'daki temasları kapsamında, Ergani ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, AK Parti Ergani Belediye Başkan adayı Vahit Güvensen için destek istedi.

İlçede düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır’a her zaman için ayrı bir önem verdiğini belirterek ondan selam getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin zorlu süreçlerden milletin bir ve beraber olmasıyla çıktığını aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Hep birlikte çok zor günlerden geçtik. Üzerimize her yerden geldiler. Bu ülkeyi yarına güçlü götürmemek için üzerimize her yerden saldırdılar. Darbeler yaptılar, bu ülkede başbakan astılar, bakanlar astılar. Bu ülkeye ekonomik saldırılar yaptılar. Bizi birbirimizden ayırmaya çalıştılar. Sağ, sol dediler. Türk, Kürt dediler. Alevi, Sunni dediler, laik-dindar dediler. Kardeşliğimize, birliğimize, bu ülkenin büyümesine, bu ülkenin zenginleşmesine bu ülkenin özgürleşmesine milletimizin dünyaya sözünü hüküm olarak geçirmesine engel olmaya çalıştılar. On yıllardır aynı tezgahı yapıyorlar. Yıllardır aynı kumpası yapıyorlar. İstemiyorlar ki rahat edip sevincimizi yaşayalım. İstemiyorlar ki bu ülkeyi yarınlara umutlarıyla birlikte götürelim. Anarşiyle, terör örgütleriyle, İMF ile bizi imtihan ettiler. Bu ülkeyi yoksulluklarla imtihan ettiler."

Diyarbakır’ın 639 yılında İslam'la müşerref olan kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Soylu, bu kentin yalnızların şehri olmadığını, Orta Doğu’nun, Orta Asya’ın, Kafkasya’nın en önemli merkezlerinden biri olduğunu aktardı.

Görevlendirme yapılan belediyelerin iki yılda çok büyük hizmetler yaptığını vurgulayan Soylu, "Diyarbakır’ın caddeleri Avrupa’nın caddelerini kıskandıracak bir hale gelmiş iki yılda. Diyarbakır yalnız bir coğrafya değildir. Bu coğrafyanın kardeşleri var. Şam’dan Kudüs’e kadar, Filistin’e, Medine’ye, Mekke’ye kadar, Kerkük’e kadar kardeşleri var. Bizi birbirimizden ayırmaya çalışıyorlar, bizi zayıflatmaya çalışıyorlar. Oysa biz dertli insanlarız, zayıflamaya tahammül edemeyiz. Biz özgür olacağız, zengin olacağız, birlikte güçlü olacağız.” ifadelerini kullandı.

HDP'nin terör örgütünün söylemleri ve talimatlarıyla hareket etmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oy isterken bizi ayrıştırmaya çalışanlara Allah’ınızı severseniz yüz vermeyin. Biz bu memleketin insanlarıyız. Beraber hürriyetimiz için mücadele eden insanlarız. Ay yıldızlı bayrak için mücadele eden insanlarız. Özgürlüğümüz için mücadele eden insanlarız. Allah’ımıza hamd olsun, biz Müslüman insanlarız. Biz çocukluğumuzdan beri biliriz. Diyarbakır Müslümanlığın en önemi merkezlerinden birisidir. Bizi inancımızdan, merkezimizden bir terör örgütünün fitnesi ayıramaz. Buna müsaade etmemeliyiz. Biz sadece 780 bin kilometre kare için burada duruyor değiliz. Bizim misyonumuz ve anlayışımız var. Güçlü olmak istememizin sebebi yalnız hayat standartlarımızın yükselmesi, işlerimizin daha iyi olması, çoluk çocuğumuzun daha iyi iş bulabilmesi için değil. Onun ötesinde arzularımız, hedeflerimiz var. Bizim dünyaya söyleyeceğimiz sözler var. Bizim ipimiz PKK gibi kimsenin elinde değil. PKK’nın ipi kimde biliyor musunuz? PKK’ın ipi Amerika’da, PKK’nın ipi Avrupa’da."

Doğu ve Güneydoğu’nun Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin desteğiyle makus talihini yendiğini dile getiren Soylu, "Tayyip Erdoğan bir devrim ortaya koydu. Bir devrim gerçekleştirdi. Yapılamaz denileni yaptı. Kim ne söylerse söylesin, bizi birbirimizden uzaklaştırmak istemelerine rağmen, aramıza fitne sokmak istemelerine rağmen sizden hiç uzaklaşmadan buranın kalkınmasını, buranın gelişmesini sağladık. Mardin’e 2018 yılında 3 milyon turist geldi. Yerli, yabancı yirmi dört saat huzur var onun için geldiler. Van’da öyle. Tunceli’de 2018 yılı için demiyorum, bu yıl oteller yılın sonuna katar tamamı kapatılmış. Neredeyse Tunceli, Venedik’e döndü. Diyarbakır’da kayyum 17 yıl boyunca yapmadıkları hizmetleri iki yılda yaptı. 2 bin 200 kilometre asfalt döktü. Kanalizasyonlar, parklar, taziye evleri yaptı. Paralar terör örgütüne gitmezse yapılabiliyormuş demek ki. Bizim borcumuz mu var bu PKK’ya? Yıllardan beri bu milletin kanını emdiler, yoksulluğa sürüklediler. Kardeşlerimizin yarına umutsuzlukla bakmasını sağladılar. Birilerinin uşağı oldular. Birilerini uydusu oldular. Silahla ve şiddetle çocuklarımızın yarınlarını kararttılar. Çocuklarımıza, gençlerimize ve burada yaşayan insanlarımıza kimseyi musallat etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Soylu, konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil dağıttı.

Mitinge, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve AK Parti Ergani Belediye Başkan adayı Vahit Güvensen ve partililer katıldı.

Bakan Soylu, Ergani’nin ardından Çınar ilçesinde AK Parti'nin seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Vatandaşlarla selamlaşan Soylu, AK Parti’nin Çınar Belediye Başkanı adayı Yusuf Durmaz için destek istedi.