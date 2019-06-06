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İçişleri Bakanı Soylu: Lütfen dönüşünüz de bayram olsun

İçişleri Bakanı Soylu, "Sevgili sürücüler, lütfen tatil dönüş yolunda daha da dikkatli olalım. Dönüşümüzü son güne bırakmayalım. Lütfen dönüşünüz de bayram olsun." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Lütfen dönüşünüz de bayram olsun

İçişleri Bakanı Soylu, "Sevgili sürücüler, lütfen tatil dönüş yolunda daha da dikkatli olalım. Dönüşümüzü son güne bırakmayalım. Lütfen dönüşünüz de bayram olsun." dedi.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:49
İçişleri Bakanı Soylu: Lütfen dönüşünüz de bayram olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinden dönecek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, son 10 yıl ortalamasına göre bayramda trafik kazalarındaki ölümlerin ilk beş tatil gününde yüzde 51 azaldığını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, bayram tatili sonrası dönüş yoluna çıkacak sürücülere yönelik paylaşımda bulundu.

Soylu, "Sevgili sürücüler, lütfen tatil dönüş yolunda daha da dikkatli olalım. Dönüşümüzü son güne bırakmayalım. Son 10 yıl ortalamasına göre bayramda trafik kazalarındaki ölüm ilk beş tatil gününde yüzde 51 azaldı. Ancak bir kaza da canımızı yakıyor. Lütfen dönüşünüz de bayram olsun." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 06.06.2019 18:10
Anahtar Kelimeler:
SüleymanSoyluBayramTrafik
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