İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Mart ayında 84 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenlediği basın toplantısında, Mart ayındaki operasyonlarda 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı, "16 Aralık 2018'de kış operasyonlarımız planlandığı gibi başladı, 15 Nisan'a kadar da devam edecek. O gün için planladığımız bütün operasyonlar tamamlandı. 4 bin 728 operasyon yapıldı, 198 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Seçim döneminde bin 531 olayın meydana geldiğini belirten Çataklı, "Bunlardan 356'sı muhtarlık seçimleriyle ilgili. Olaylarda 495 kişi gözaltına alındı, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 919 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı." dedi.