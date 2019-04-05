Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98767
ALTIN
232.907
DOLAR
5.6098
STERLİN
7.3337
EURO
6.2972
Balonlar 'otizmde farkındalık' için havalandı
Balonlar 'otizmde farkındalık' için havalandı
Cezayir'de 'Buteflika'ya yakın iş adamı sorgulanmaya başlandı' iddiası
Cezayir'de 'Buteflika'ya yakın iş adamı...
Atatürk Havalimanından taşınma hazırlıkları sürüyor
Atatürk Havalimanından taşınma hazırlıkları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Mart ayında 84 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Mart ayındaki operasyonlarda 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Mart ayında 84 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Mart ayındaki operasyonlarda 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Emre Köse
Emre Köse
05 Nisan 2019 Cuma 10:52
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Mart ayında 84 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenlediği basın toplantısında, Mart ayındaki operasyonlarda 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı, "16 Aralık 2018'de kış operasyonlarımız planlandığı gibi başladı, 15 Nisan'a kadar da devam edecek. O gün için planladığımız bütün operasyonlar tamamlandı. 4 bin 728 operasyon yapıldı, 198 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Seçim döneminde bin 531 olayın meydana geldiğini belirten Çataklı, "Bunlardan 356'sı muhtarlık seçimleriyle ilgili. Olaylarda 495 kişi gözaltına alındı, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 919 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı." dedi.

Anahtar Kelimeler:
ÇataklıTerörist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor'
'Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor'
İstanbul'da 'Büyük Göç' başladı
İstanbul'da 'Büyük Göç' başladı
Ankara'dan Alanya'ya bisikletle kaçan darbeci de inkarı seçti
Ankara'dan Alanya'ya bisikletle kaçan darbeci de inkarı seçti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim