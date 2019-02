Hocalı Katliamı 27. yılında New York'ta protesto edildi

- Hocalı Katliamı, 27. yılında New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi ve Ermenistan'ın BM Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi - Azerbaycan New York Cemiyeti Başkanı Ercan Yerdelenli: - "1992'de yapılan bu vahşet, hiçbir makul insan dimağının almayacağı ölçüdedir. Sadece katliam, etnik temizlik diye olaya bakarsak facianın dehşetini gözardı etmiş oluruz" - Hocalı Katliamı sırasında 11 yaşında olan Anar Usumov: - "Bu katliamın olacağını biliyorduk ama ne zaman olacağını bilmiyorduk. Her gün ateş altında yaşıyorduk"