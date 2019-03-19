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Hem dövüp hem videoya çekmişlerdi beş sanığa ceza yağdı

Erzurum'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri iki genç kızı önce dövüp sonra da birine, cinsel saldırıda bulunan üç'ü kız beş sanığa ceza yağdı. Kızlardan 17 yaşındaki B.Y.'ye cinsel istismarda bulunan davanın tek tutuklu sanığına indirimsiz 63 yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz üç sanığı 12'şer yıl 6'şar ay, suça sürüklenen çocuk N.Y'yi (17) 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte tutuksuz 4 sanık hakkında da tutuklama kararı alındı.

Hem dövüp hem videoya çekmişlerdi beş sanığa ceza yağdı

Erzurum'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri iki genç kızı önce dövüp sonra da birine, cinsel saldırıda bulunan üç'ü kız beş sanığa ceza yağdı. Kızlardan 17 yaşındaki B.Y.'ye cinsel istismarda bulunan davanın tek tutuklu sanığına indirimsiz 63 yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz üç sanığı 12'şer yıl 6'şar ay, suça sürüklenen çocuk N.Y'yi (17) 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte tutuksuz 4 sanık hakkında da tutuklama kararı alındı.

Ali Gündoğdu
Ali Gündoğdu
19 Mart 2019 Salı 10:19
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Olay, 8 Mayıs 2018 günü, Palandöken Dağı eteklerinde meydana geldi.

Sevcan B.(20), B.Y.(17) ve C.Ç.(24) adlı kızlara buluşma teklifinde bulundu. İki kız, F.K. adlı arkadaşlarına ait otomobille buluşma noktası olarak verilen caddeye geldi.

Ancak otomobile, Sevcan B.'nin yanı sıra Ahmet D.(18), Eren S.(24), Sercan U.(19) ve 18 yaşından küçük N.Y. bindi.

Ahmet D. bıçağını çıkartarak, F.K.'den aracı dağlık bölgeye sürmesini istedi. Palandöken Dağı eteklerine geldiklerinde de otomobili durdurttu. Ahmet D. ve beraberindeki 3 kız, otomobilden indirdikleri iki kızı, dedikodularını yaptıkları gerekçesiyle tekme tokat dövdü.

Başına taşla vurup görüntülerini çektiler

  • Yerlerde sürükledikleri B.Y. ve C.Ç.'nin başını taşla vuran grup, küfür ve hakaretl etti.İşkence bu kadarla da bitmedi. Ahmet D. bıçak tehdidiyle soyunmasını söylediği C.Ç.'nin cep telefonuyla çıplak görüntülerini çekti.

  • Eski kız arkadaşı olan B.Y.'ye "Benimle birliktelik yaşayacaksın, yoksa seni öldürürüm" tehdidiyle, cinsel istismarda bulundu. Grup, iki kızın ayakkabılarını alıp olay yerinden ayrıldı. Çıplak ayakla yürüyerek şehir merkezine gelen kızlar, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarında işkence anlarına ait görüntüler bulundu. 3'ü kız 5 şüpheli, geçen 9 Mayıs günü tutuklanarak, cezaevinde konuldu. Ancak 4 ay sonra Ahmet D. dışındaki 4 şüpheli tutuksuz yargılanma üzere serbest bırakıldı.

Mağdur kızlar şikayetlerini geri çekti

5 şüpheli hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bu süreçte mağdur kızlar, davanın sanıklardan şikayetlerini geri çekti.

Geçen Aralık ayında görülen ilk duruşmada ise Ahmet D., "B., 'Ben Ahmet'ten hamileyim' demiş. Evlenecektik ancak buna çok sinirlendim. Hep beraber gezmeye çıktık. Bunu duyunca sinirlendim ve bunlara vurdum. Sonra malum olay oldu, arkadaşlar videoya çekmiş, benim haberim yoktu. Olaydan önce ilişkiye girmiştik. Sevgilimdi ve kendisiyle evlenmeyi düşünüyordum. C.'yi soyundurduğum doğru ancak tehdit etmedim. Her ikisiyle de arkadaştım ben" dedi.

Ceza yağdı

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen karar duruşmasında hazır bulunan biri tutuklu 5 sanık, pişman olduklarını söyledi.Mahkeme , Eren S., Sevcan B. ve Sercan U.'yu, 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12'şer yıl 6'şar aya, suça sürüklenen çocuk sanık N.Y.'yi 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme, Ahmet D.'ye ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçlarından toplam 63 yıl hapis cezası verdi. Ahmet D.'nin cezasında indirim uygulamayan mahkeme, diğer 4 tutuksuz sanığın da tutuklanmasına karar verdi.Mahkeme ayrıca kararın kesinleşmesiyle birlikte Ahmet D., Eren S., Sevcan B. ve Sercan U. hakkında 'özel hayatın gizliliğini kayda alarak ihlal' ve 'eziyet' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını karara bağladı.

Son Güncelleme: 19.03.2019 15:23
Anahtar Kelimeler:
GençlerCanilerŞiddet
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