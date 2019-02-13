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HDP'li vekil polis memurunun kolunu ısırdı

- Van'da, HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekillerinden Saliha Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırdı - Polis memuru hastaneden 10 gün iş göremez raporu aldı

HDP'li vekil polis memurunun kolunu ısırdı

- Van'da, HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekillerinden Saliha Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırdı - Polis memuru hastaneden 10 gün iş göremez raporu aldı

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:20
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HDP'li vekil polis memurunun kolunu ısırdı

VAN (AA) - Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekillerinden Saliha Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırdı.

HDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Saliha Aydeniz ve Sait Dede, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Kazım Karabekir Caddesi'nde yürüyüş yapmak istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan emniyet müdürlüğü ekipleri, 100 metre yürüyen milletvekillerini durdurarak yürüyüşe izin vermedi.

Kaldırımda oturmak isteyen milletvekilleri, Leyla Güven'in fotoğrafının bulunduğu pankartı açmaya çalıştı. Polislerin, pankartı almaya çalıştığı sırada HDP Diyarbakır Milletvekili Aydeniz, bir kadın polis memurunun kolunu ısırdı.

Hastaneye götürülen polis memuru, 10 gün iş göremezlik raporu aldı.

Kaldırımda bir süre daha bekleyen milletvekilleri, araçlarına binerek kentten ayrıldı.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanıp yürümek isteyen gruba da polis izin vermedi.

Anahtar Kelimeler:
Leyla GüvenMüdahalePolisVan
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