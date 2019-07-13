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Halk darbeye karşı sokaklara böyle akın etti

15 Temmuz gecesine ait ilk kez ortaya çıkan görüntülerde, metrobüs hattında yaşananlar ve halkın Boğaziçi Köprüsü’ne akın ettiği anlar yer alıyor.

Halk darbeye karşı sokaklara böyle akın etti

15 Temmuz gecesine ait ilk kez ortaya çıkan görüntülerde, metrobüs hattında yaşananlar ve halkın Boğaziçi Köprüsü’ne akın ettiği anlar yer alıyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:16
Halk darbeye karşı sokaklara böyle akın etti

AA, 15 Temmuz gecesi E5 üzerindeki metrobüs hattında yaşananların kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntüler, halkın darbe girişiminin ilk saatlerinde ve sonrasında neler yaşadığını gözler önüne seriyor.

Metrobüs hattının Anadolu Yakası'ndaki ilk durağı olan Söğütlüçeşme'de akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde park halindeki metrobüslerden detaylar yer alıyor. Metrobüs durağı bir süre sonra boşaltılıyor ve seferler tamamen durduruluyor.

Söğütlüçeşme metrobüs durağında toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları ile köprüye doğru yürüyüşe geçiyor.

Boğaziçi Köprüsü'ne yürüyüşe geçen vatandaşların görüntüleri, Fikirtepe metrobüs durağındaki kameralarca da kaydediliyor.

Metrobüsün Uzunçayır durağına ait görüntülerde, bir tırın E5’i kapatmasının ardından, buradaki metrobüs hattına halkın ellerinde bayraklarla girdiği anlar görülüyor.

Darbe girişiminin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısını dikkate alan vatandaşların, Boğaziçi Köprüsü’ne akın ettiği anlar Acıbadem metrobüs hattındaki güvenlik kameralarına yansıyor.

Vatandaşlar ellerinde büyük Türk Bayrağı ile kalabalık bir grup halinde Acıbadem metrobüs hattından köprüye doğru ilerliyor.

Metrobüsün Boğaziçi Köprüsü durağında ise vatandaşların metrobüs içinde beklediği görüntüler yer alıyor. Vatandaşlar bir süre sonra metrobüslerle duraktan ayrılıyor.

Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağındaki kameralarca kaydedilen görüntülerde ise burada yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle, vatandaşların otomobilleriyle tel örgülerden yan şeride geçişi yer alıyor. Bazı vatandaşların da araçlarından inerek ne olduğunu anlamaya çalıştığı görülüyor.

Cevizlibağ metrobüs durağında ise darbe girişiminin haber alınmasının ardından seferler durduruluyor.

İncirli metrobüs durağında devam eden sefer ise darbe girişiminin haber alınmasının ardından güvenlik amacıyla bir polis tarafından durduruluyor. Vatandaşlar İncirli metrobüs durağında bir süre bekledikten sonra turnikelerden geçerek duraktan ayrılıyor.

Beylikdüzü son durakta metrobüsler ve metrobüs şoförleri çıkış hazırlığı yapmak için bekliyor.

Köprünün kana bulandığı anlar...

Boğaziçi Köprüsü'nde Söğütlüçeşme istikametindeki metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar, darbeci askerlerin attığı bomba sonucu bacaklarından ağır yaralanıyor.

Görüntülerde, metrobüsten inen vatandaşların telefonlarına sarılarak duruma ilişkin bilgi almaya çalıştığı görülüyor.

Yaralılara ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapılıyor. Daha sonra sedye ile ağır yaralı vatandaşlar, kana bulanan duraktan götürülüyor.

Darbe girişiminin kontrol altına alınmasının ardından, köprüdeki uzun araç yoğunluğu ve insan kalabalığı dikkati çekiyor. Metrobüslerin duraklara sevk edilmesinin ardından, köprü ulaşıma açılıyor.

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15Temmuz
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