Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103267
ALTIN
223.284
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0841
EURO
6.1210
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...

Haklarında arama kaydı bulunan 2 bin 612 kişi yakalandı

- Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi

Haklarında arama kaydı bulunan 2 bin 612 kişi yakalandı

- Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi

02 Mart 2019 Cumartesi 10:06
5 Okunma
Haklarında arama kaydı bulunan 2 bin 612 kişi yakalandı

ANKARA (AA) - Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimlerin katılımıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik dün ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Çalışmayla kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amaçlandı.

Uygulamada, 7 bin 327 ekipte 30 bin 53 personel görevlendirildi.

Ekiplerce daha önceden belirlenen 6 bin 688 ikamette arama gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında, 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 725, 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 346, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 111, 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 26, 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 6 kişi olmak üzere bin 214 hükümlü yakalandı. Haklarında yakalama kararı bulunan bin 398 şüpheli de gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.

Yakalananlardan 36'sının adam öldürme, 294'ünün hırsızlık, 351'inin yaralama, 62'sinin istismar, 49'unun yağma, 90'ının dolandırıcılık, 86'sının uyuşturucu satışı, 7'sinin de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arandığı belirlendi.

İkametlerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 123 mermi ve 217 gram esrar ele geçirildi.

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğüİçişleri BakanlığıJandarma Genel KomutanlığıSahil Güvenlik Komutanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bundan sonra siyaset iki aksta ilerleyecek"
Bulgaristan Milli Günü kutlandı
Bulgaristan Milli Günü kutlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'da
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'da
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim