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Hakan Atilla Türkiye'de

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla tutuklanan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla, Türkiye'ye geldi.

Hakan Atilla Türkiye'de

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla tutuklanan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla, Türkiye'ye geldi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:32
Hakan Atilla Türkiye'de

New York JFK Havalimanı'ndan havalanan, Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı uçağı, saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Erdoğan'dan Hakan Atilla'ya ‘geçmiş olsun’ telefonu

Atilla'yı, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda eşi Burçin, oğlu Burkan, annesi Ayşe, babası Mehmet Işık Atilla, kardeşi Arzu Eralp ve kayınpederi, kayınvalidesi ile diğer yakınları karşıladı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile öteki ilgililer de Mehmet Hakan Atilla'yı havalimanında karşılayanlar arasında yer aldı. 

"Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum"

Bakan Albayrak, Atilla'yı İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda karşılamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugünün çok güzel ve hayırlı bir gün olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Allah hayırlı, mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz, sağ salim ülkesine geldi, ailesi ile buluştu. Güzel bir tatil yapacak, dinlenecek. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında, ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğine, o evlatları yetiştiren ne güzel anne, babaların olduğuna bugün bir kez daha ben şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum. Allah hepsinden razı olsun, tüm analarımızdan, babalarımızdan, Hakan kardeşimizden, eşinden ve ailesinden... Hepsine hayırlı, mübarek olsun. Ülkemize hayırlı olsun."

Erdoğan'dan "geçmiş olsun" telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atilla ve ailesine "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a gelen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ile telefonda görüştü. Erdoğan, İstanbul Havalimanı'ndayken görüştüğü Atilla ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anahtar Kelimeler:
Hakan Atilla
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