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Hak-İş, Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.

Hak-İş, Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:32
Hak-İş, Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.

İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden çeşitli sloganlar atarak Kazancı Yokuşu'na kadar yürüdü. Gruptakiler, 42 yıl önce hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunan grup, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Hak-İş İl Başkanı Mustafa Şişman, Türkiye'nin işçileri, memurları, kamu çalışanları, emeklileri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, engellileri, meslek sahipleri, işsizleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün alanlarda olduklarını söyledi.

Şişman, 2007 yılında taşeron işçilerin kadroya alınması için mücadele verdiklerini ifade ederek, "1 milyona yakın taşeron emekçimiz kadrolu oldu. Geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma süreleri uzatıldı. Hükümetimiz, 1 milyona yakın kamu işçisini kadroya almakla kapitalizme karşı, 'devlet küçülmelidir' diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

Şişman, sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İş'li ol' diye çağrı yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kuralsızlaştırmaya, işten atılmalara, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya, insan onuruna yakışmayan her türlü işe, her türlü davranışa hayır diyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalı olduğu için işçilerin işten çıkarılmamasını, sendika değişikliği için baskı yapılmamasını istiyoruz. İş kazalarının sona erdirilmesini, iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını istiyoruz. Kıdem tazminatı hakkımızın geriye götürülmemesini, aksine güçlendirilmesini, işsizlikle daha etkin mücadele edilmesini istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır ve yaşanabilir olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini ve ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini istiyoruz."

Terörün son bulmasını istediklerini dile getiren Şişman, "15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimini unutmadık. Unutturmayacağız. FETÖ, PKK, DEAŞ, YPG, YPJ, DHKP-C ve diğerleri hepsi terör örgütüdür. Ülkemizin ve dünyanın bunlarla etkin mücadele etmesi çağrısı için alanlardayız. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuz için buradayız. Darbe girişimini yapan başta FETÖ örgütü olmak üzere bütün darbe davalarının tamamının bir an evvel sonuçlandırılmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Ülkemiz üzerine oynanan siyasi ve ekonomik oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine 'hayır' diyoruz. Taksim'den ve bütün Türkiye'den; barış, özgürlük ve demokrasi için haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gruptakiler, açıklamanın ardından alandan ayrıldı.

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1Mayıs
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