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Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Taleplerimiz karşılanmazsa açlık grevine başlayacağız

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Taleplerimiz karşılanmazsa açlık grevine başlayacağız

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." dedi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:32
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Taleplerimiz karşılanmazsa açlık grevine başlayacağız

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hak-iş
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