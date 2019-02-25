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Gürcistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgalinin 98. yıl dönümü

- Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: - "Bugün Gürcistan için ağır bir gün ama Gürcistan'ın bağımsızlığı için mücadele bitmedi. Bu mücadele bugün de devam ediyor" - Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze: - "Gürcistan topraklarının büyük kısmı bugün de işgal altında"

Gürcistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgalinin 98. yıl dönümü

- Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: - "Bugün Gürcistan için ağır bir gün ama Gürcistan'ın bağımsızlığı için mücadele bitmedi. Bu mücadele bugün de devam ediyor" - Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze: - "Gürcistan topraklarının büyük kısmı bugün de işgal altında"

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:59
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Gürcistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgalinin 98. yıl dönümü

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinin Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesinin 98. yıl dönümünde, "Bugün Gürcistan için ağır bir gün ama Gürcistan'ın bağımsızlığı için mücadele bitmedi. Bu mücadele bugün de devam ediyor." dedi.

Gürcistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesinin 98. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Başkent Tiflis'te, 1921'de Kızıl Ordu'yla yaşanan çatışmalarda şehit düşen Gürcü askerlerin anıtını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Zurabişvili, burada yaptığı açıklamada, 98 yıl önce anıtın yer aldığı yerde Gürcü askerlerin Gürcistan'ın bağımsızlığı için mücadele ettiklerini kaydetti. Gürcistan'ın bugünlerde de toprak bütünlüğü ve bağımsızlık için mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Zurabişvili, "Bugün Gürcistan için ağır bir gün ama Gürcistan'ın bağımsızlığı için mücadele bitmedi. Bu mücadele bugün de devam ediyor." diye konuştu.

Daha sonra anıtı ziyaret eden Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze de "Sovyet işgalinin olduğu gün, Gürcistan tarihindeki en ağır günlerden biri." dedi.

Bakhtadze, ülkesine karşı işgal politikasının sürdüğünü belirterek, "Gürcistan topraklarının büyük kısmı bugün de işgal altında." ifadelerini kullandı.

- Gürcistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesi

Gürcistan, 26 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, 1921'de Kızıl Ordu tarafından işgal edilmişti.

Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine girmesiyle Gürcistan 1991'de tekrar bağımsızlığını kazanmıştı.

Gürcistan Parlamentosu, 2010 yılında aldığı kararla, 25 Şubat'ı Gürcistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesinin yıl dönümü olarak belirlemişti.

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