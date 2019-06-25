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'Güneşin en güzel hali'ne yolculuk

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan, "güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı, turistlerin ilgisini çekiyor.

'Güneşin en güzel hali'ne yolculuk

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan, "güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı, turistlerin ilgisini çekiyor.

25 Haziran 2019 Salı 15:22
'Güneşin en güzel hali'ne yolculuk

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan, "güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Özellikle son yıllarda turizmde adeta altın dönemini yaşayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin gezi rotasında yer alan Adıyaman, Nemrut Dağı ile turizm pastasındaki payını artırıyor. 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, Nemrut Dağı'ndaki eşsiz manzarayı da hafızalarına kazıyor.

Milli park alanı olarak korumaya alınan, "güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı'na ulaşmak isteyen turistler, yorucu bir yolculukla bölgeye ulaşabiliyor.

Nemrut Dağı'nın en önemli değerlerinden Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu bölgeye ulaşmak isteyenler, araçla gerçekleştirilen yolculuğun ardından dik yamaçtan yaklaşık 40 dakika süren 800 metrelik zorlu yürüyüşle dağın zirvesine ayak basabiliyor.

Güneşin doğuşunu Nemrut Dağı'nda izlemek isteyenler henüz daha hava aydınlanmadan yola düşüyor. Güneşin batışını izlemek isteyenler ise öğleden sonra yolculuğa başlıyor. Sabah saatlerinde daha sakin olan Nemrut Dağı'nı geçen yıl 100 bin civarında turist ziyaret etti.

Adıyaman'ın en önemli turizm kozu Nemrut Dağı, son üç ayda ağırladığı 35 bin yerli ve yabancı ziyaretçi sayısıyla önceki yıllardan daha yoğun bir ilgi görüyor. Yıl sonuna kadar bölgeyi ziyaret eden turist sayısının 100 bini aşması bekleniyor.

Turistlerden Nemrut Dağı'na övgü

Avusturalya'dan güneşin batışını izlemeye gelen Graham Douglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı'nın yaklaşık 10 yıl önce ülkesinde okuduğu bir kitaptan öğrendiğini söyledi.

O günden bu yana bölgeyi ziyaret etmeyi planladığını ancak çeşitli nedenlerle yeni gelebildiğini ifade eden Douglas, "Gördüğüm manzara harika. Böyle bir muazzam bir yer yok. Buradaki heykellerden de çok etkilendim." dedi.

İstanbul'dan gelen Mustafa Yılmaz ise Nemrut Dağı'nı ilk defa ziyaret ettiğini belirtti. Zorlu bir yürüyüşün ardından güneşin batışını izlediklerini dile getiren Yılmaz, "Gerçekten gelinip görülmesi gereken bir yer. Burayı çok beğendim. Keşke daha önce gelseydim. Burayı görmeyen herkesi Nemrut Dağı'na davet ediyorum. Buradaki manzara anlatılanlardan daha güzelmiş." diye konuştu.

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Nemrutdağı
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