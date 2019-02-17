Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT
BİST
101948
ALTIN
225.999
DOLAR
5.2998
STERLİN
6.8548
EURO
5.9997

GÜNCELLEME - Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisi

- Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bayraklı kuru yük gemisinin kurtarılması için başlatılan çalışmalara ara verildi ÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisi

- Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bayraklı kuru yük gemisinin kurtarılması için başlatılan çalışmalara ara verildi ÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

17 Şubat 2019 Pazar 20:38
0 Okunma
GÜNCELLEME - Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bayraklı kuru yük gemisinin kurtarılması için başlatılan çalışma yarına ertelendi.

Babalı Dikili mevkisinde dün sabah saatlerinde fırtına nedeniyle sürüklenen ve kıyıya 150 metre uzaklıkta karaya oturan Letonya bayraklı "Fehn Lyra" kuru yük gemisinin kurtarılması için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.

Ereğli'den gelen 1 özel römorkörün, 89 metre uzunluğunda ve 2 bin 967 grostonluk gemiyi açık alana çekme girişimi sırasında 2 kez halat koptu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin kıyıdan takip ettiği çalışmalar, gün boyu devam etti.

Havanın kararması üzerine ara verilen çalışmaların, yarın ikinci bir römorkörün de desteğiyle sürdürüleceği öğrenildi.

- Olay

Babalı Dikili mevkisinde dün Letonya bandıralı kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirilmişti.

Kuru yük gemisi, daha sonra kıyıya yaklaşık 150 metre uzaklıkta karaya oturmuştu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerinin kıyıda hazır bekletildiği, konuyla ilgili gemi kaptanının yardım taleplerinin olmadığını bildirdiği öğrenilmişti.

Anahtar Kelimeler:
BabalıYük Gemisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangında hasar gören evi öğrenciler onarıyor
Yangında hasar gören evi öğrenciler onarıyor
Antalya'da güneşli havada deniz keyfi
Antalya'da güneşli havada deniz keyfi
Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası
Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim