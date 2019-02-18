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GÜNCELLEME - Cammu Keşmir'de çatışma

- Hint güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki silahlı çatışmada 9 kişi öldü ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Cammu Keşmir'de çatışma

- Hint güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki silahlı çatışmada 9 kişi öldü ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:54
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GÜNCELLEME - Cammu Keşmir'de çatışma

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Hint güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki çatışmada dört asker, bir polis, üç direnişçi ve bir sivil öldü.

Hint güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ihbar üzerine sabah saatlerinde başkent Srinagar'ın güneyindeki Pulwama bölgesinde bir köyü kuşattığı belirtildi.

Köyde yapılan arama sırasında Hint güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktığı ifade edilen açıklamada, çatışmada aralarında bir binbaşının da bulunduğu dört asker, bir polis, üç direnişçi ve bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Direnişçilere yönelik operasyonda üç ordu mensubu, bir polis ve üç askerin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Görgü tanıkları ise güvenlik güçlerinin çatışma sırasında sivillere ait beş evi patlayıcılarla kullanılamaz hale getirdiğini söyledi.

Hindistan basınında yer alan haberlerde, 12 saatten fazla süren çatışmada bir sivilin çapraz ateş arasında kalarak yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Cammu Keşmir'de perşembe günü bir askeri konvoya bombalı araçla yapılan saldırıda 40'tan fazla asker hayatını kaybetmişti.

Bölgede bugüne kadar Hint güvenlik güçlerine yönelik en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçen söz konusu olayla ilgili Hint makamları, komşu Pakistan'ı suçlamış ve misilleme tehdidinde bulunmuştu.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet özelliği taşıyor. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

Anahtar Kelimeler:
Cammu KeşmirHindistan
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