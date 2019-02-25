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GÜNCELLEME - Bayburt'ta yangın

- Göldere köyünde bir evde çıkan ve diğer bazı ev ile ahırlara sıçrayan yangın söndürüldü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bayburt'ta yangın

- Göldere köyünde bir evde çıkan ve diğer bazı ev ile ahırlara sıçrayan yangın söndürüldü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

25 Şubat 2019 Pazartesi 02:40
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GÜNCELLEME - Bayburt'ta yangın

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, merkeze bağlı Göldere köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Adil Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göldere köyünden 22.48'de alınan yangın ihbarı üzerine olay yerine Bayburt Belediyesi ile Demirözü itfaiye ekipleri, AFAD, UMKE, 112 ve jandarma ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Kontrol altına alınan yangında can kaybının yaşanmadığını belirten Arslan, "İlk belirlemelerimize göre yangında 2 ev, 2 ahır ile 2 samanlığın hasar gördüğünü tespit ettik. Durumu takip edeceğiz. Asıl hasar tespit çalışmalarımızı sabahleyin yapacağız. Bu belirlememizin ardından da vatandaşlarımıza gerekli yardımları yapacağız." dedi.

Arslan, çalışmalar esnasında dumandan etkilenen bir itfaiye çalışanı ile 2 kişiye olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini dile getirdi.


Anahtar Kelimeler:
BayburtGöldere KöyüYangın
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