GÜNCELLEME - Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 11 ilde başlatılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 95 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 146 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin ve Adıyaman'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Operasyonda, 95 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan diğer 51 zanlı aranıyor.