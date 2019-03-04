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Guaido halkı yeniden sokağa çağırdı

CARACAS (AA) - Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, halkı 9 Mart Cumartesi günü hükümet karşıtı protestolar düzenlemek için sokağa çağırdı.Hakkında Venezuela'dan çıkış...

Guaido halkı yeniden sokağa çağırdı

CARACAS (AA) - Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, halkı 9 Mart Cumartesi günü hükümet karşıtı protestolar düzenlemek için sokağa çağırdı.Hakkında Venezuela'dan çıkış...

04 Mart 2019 Pazartesi 22:55
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Guaido halkı yeniden sokağa çağırdı

CARACAS (AA) - Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, halkı 9 Mart Cumartesi günü hükümet karşıtı protestolar düzenlemek için sokağa çağırdı.

Hakkında Venezuela'dan çıkış yasağı olmasına rağmen ABD'nin Kolombiya'ya yolladığı "insani yardım" malzemelerinin Venezuela'ya sokulması girişiminden bir gün önce ülkeden ayrılan ve öğlen saatlerinde başkent Caracas'a dönen Guaido, Alfredo Sadel Meydanı'nda kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

Guaido, "Bir dakika bile durmayacağız. Bu mücadele boşa gitmeyecek. Geleceği, ülkeyi iyileştirme hayalini düşünelim. Eğer demokrasiyi ve özgürlüğü sağlayabilirsek yaptığımız fedakarlıklar karşılığını bulmuş olacak." dedi.

Hükümet karşıtlarının sokak gösterilerine son vermemesi gerektiğini belirten Guaido, halkı 9 Mart Cumartesi günü ulusal çapta sokak gösterilerine çağırdı.

Guaido, yarın yapılacak bir toplantıda kamu çalışanları ve sendikalarla bir araya geleceğini bildirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı uygulanan yaptırımların artacağını ifade eden Guaido, Venezuela'dan Kolombiya'ya sığınan emniyet güçleri mensuplarının sayısının 700'ü geçtiğini hatırlattı.

Muhalif lider Guaido, ülkeden çıkış yasağı olmasına rağmen Venezuela'dan 22 Şubat'ta Kolombiya'ya geçmiş ve ardından da bölgedeki bazı ülkelere ziyarette bulunmuştu.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.


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