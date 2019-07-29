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Gri kategorideki terörist Erzurum'da yakalandı

AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammet Fadullah Kamış, Erzurum'da yakalandı.

Gri kategorideki terörist Erzurum'da yakalandı

AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammet Fadullah Kamış, Erzurum'da yakalandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:13
Gri kategorideki terörist Erzurum'da yakalandı

İçişleri Bakanlığınca, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan teröristin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan bir teröristin Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandığı bildirildi. Söz konusu teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayının faili olduğu belirlendi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019 tarihinde AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş haldeki araçta ölü bulunmuştu.

"Belediye meclis üyesi ile yeğenini öldürdüğünü itiraf etti"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili olan gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammet Fadullah Kamış'ın ilk sorgusunda Küçük ile yeğenini kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiğini bildirdi.

Memiş, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ile Palandöken Dağı'ndaki bir otelin toplantı salonunda gazetecilere açıklama yaptı.

Vali Memiş, Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019'da AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş haldeki araçta ölü bulunduğunu hatırlattı.

Yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu bu eylemi gerçekleştirenlerin terör örgütü mensubu olduklarını belirlediklerini ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Her gün geceli gündüzlü hem istihbari hem de operasyonel çalışmalarımız neticesinde, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğenini öldüren terörist, bugün jandarmamız, emniyet ve diğer istihbari birimlerimizin operasyonuyla sağ olarak ele geçirildi. Bizim açımızdan son derece değerli bir operasyon oldu. Şu anda Erzurum Jandarma Komutanı öncülüğünde yürütülen operasyon devam ediyor."

Memiş, teröristin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Şevger kod adlı terörist Muhammet Fadullah Kamış, ilk sorgusunda rahmetli Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük cinayetini itiraf etti, kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul etti. Bizim kendi bölgemizde sürekli takip ettiğimiz operasyonlar var. Biz tabii bunları Allah nasip ederse devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Şu anda arkadaşlarımız sürekli alandalar, inşallah sayıları bizim tarafımızdan malum olan diğer örgüt mensupları da teslim olursa sağ olarak, teslim olmazlarsa etkisiz hale getireceğiz." 

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkür eden Memiş, hayatını kaybeden Savcı ve yeğeni Ahmet Küçük'e rahmet diledi.

"Teröristin kaçacak yeri kalmamıştı"

Olayı gerçekleştireni yakalamak için daha önce aileye söz verdiklerini anlatan Memiş, "Devlet olarak söz vermiştik, ben bizzat aileye taziyeye gittiğimde faillerini yakalayacağımızı ifade etmiştim. Allah'a şükürler olsun ki bunu başardık. Terörle mücadeleye ilişkin kararlılığımız sürecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın kararlılığıyla bu mücadeleye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, teröristin sorgusunun devam ettiğini ifade ederek, "Parmak izinin eşleşmesini bekliyoruz, kendisi zaten eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etti. Operasyonda çatışma olmadı, biz bulunduğu bölgeyi çok iyi belirlemiştik, kaçacak bir yeri kalmamıştı." diye konuştu.

Vali Memiş, teröristin üzerinden tabanca, el bombası ve silah mühimmatı ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
TeröristGri Kategori
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