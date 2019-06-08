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Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristin arasında, gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan Mihriban Durmaz'ın da olduğu bildirildi.

Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristin arasında, gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan Mihriban Durmaz'ın da olduğu bildirildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 21:40
Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Jandarma Özel Harekat birliklerince Tunceli Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan sözde Doğu Cephe İl Merkez Gücü YJA-STAR sorumlusu "Berfin Ararat" kod adlı Mihriban Durmaz olduğu belirlendi.

Teröristin, 19 Haziran 2014'te Hozat ilçesi Boydaş köyü mülki sınırları içinde, Yenibaş Jandarma Karakol Komutanlığına inşaat malzemesi taşıyan M.D'ye ait kamyonetin yakılması olayını gerçekleştiren teröristlerden olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen diğer kadın teröristlerin ise sözde Doğu Cephe YJA-STAR sorumlusu "Dicle Botan" kod adlı terörist, sözde Doğu İl Merkez Gücü'nde faaliyet gösteren "Nuda Herekol" kod adlı Fatma Özgün, "Havin Muş" kod adlı Ceyda Sarıkaya ve "Kinem Amed" kod adlı Habibe Karakuş olduğu belirlendi.

"Havin Muş" kod adlı Ceyda Sarıkaya'nın, 2015'te Tunceli-Pülümür yolunun kesilmesi eylemlerinde ve 2016'da Nazimiye Kılköy Jandarma Karakol Komutanlığına bombalı ve silahlı saldırıda bulunan terörist grubun içinde olduğu, kadın teröristlerin birçok eyleme katıldığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
PKKTerör
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