Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel
BİST
101646
ALTIN
222.224
DOLAR
5.2766
STERLİN
6.7936
EURO
5.9559

Göreme'deki otel inşaatının durdurulması

- Nevşehir'in Göreme beldesinde turistik bölgedeki inşaatın, "Mimari uygulama projesinin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilmek üzere" durdurulduğu belirtildi - İnşaat alanının Koruma Amaçlı İmar Planı'nda "konut altı ticaret alanı" olarak tanımlı bulunduğu belirlendi

Göreme'deki otel inşaatının durdurulması

- Nevşehir'in Göreme beldesinde turistik bölgedeki inşaatın, "Mimari uygulama projesinin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilmek üzere" durdurulduğu belirtildi - İnşaat alanının Koruma Amaçlı İmar Planı'nda "konut altı ticaret alanı" olarak tanımlı bulunduğu belirlendi

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:53
2 Okunma
Göreme'deki otel inşaatının durdurulması

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde turistik bölgedeki inşaatın, "Mimari uygulama projesinin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilmek üzere" durdurulduğu belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, beldede geçen ay yapımına başlanan konut ve iş yeri inşaatıyla ilgili medyada yer alan haberler üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan incelemede, söz konusu inşaata Göreme Belediyesince verilen yapı ruhsatına istinaden başlandığı belirlendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Göreme Belediyesine gönderilen yazıda, söz konusu inşaatın bulunduğu 9423 numaralı parselin "Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12 Kasım 1999 tarihli kararıyla tescil edilen 3. derece doğal sit alanında, Bölge Kurulunun 17 Ekim 2014 tarihli kararıyla tescil edilen 3. derece arkeolojik sit alanında kaldığı ve Koruma Amaçlı İmar Planı'nda 'konut altı ticaret alanı' olarak tanımlı olduğu" kaydedildi.

Taşınmazın, çakışan alan kapsamında kaldığı aktarılan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Koruma Amaçlı İmar Planı hükümleri gereği konunun öncelikle Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilerek, Kurul kararının Müdürlüğümüze iletilmesi, Bakanlığımızın 11 Haziran 2018 tarihli ve 104471 sayılı yazısı gereği Mimari Uygulama Projesi'nin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda değerlendirilmek üzere Müdürlüğümüze iletilmesi, yasal süreç sonuçlanana kadar inşaatın durdurulması kararlaştırılmıştır."

Anahtar Kelimeler:
GöremeKapadokyaYapılaşma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü
Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 5 yaralı
İran'da Devrim Muhafızları otobüsüne intihar saldırısı: 20 ölü
İran'da Devrim Muhafızları otobüsüne intihar saldırısı: 20 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim