Göreme'deki otel inşaatının durdurulması

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacalarının bulunduğu bölgede yapılan bir iş yeri ve konut inşaatı, turistik bölgedeki yapılaşmayla ilgili tartışmalara neden oldu.

Türkiye'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan turizm bölgelerinden Kapadokya'nın önemli merkezlerinden Göreme beldesinde, geçen ay yapımına başlanan bir inşaat, peribacalarının bulunduğu bölgede olması nedeniyle tepki çekti.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tartışmalara neden olan inşaat alanının 1998 yılında imara açıldığını, belde yerleşimi içinde bulunan peribacalarına zarar verilmemesi koşuluyla bina yapımı için gerekli ruhsatın verildiğini belirtti.

Meskun mahal dışındaki alanlarda yapılaşmaya hiçbir surette müsaade edilmediğini vurgulayan Cingil, yöre halkının yüzlerce yıldır yaşam sürdüğü beldede tüm binaların peribacalarıyla iç içe olduğunu ifade etti. Cingil, şöyle devam etti:

"Söz konusu inşaat alanı, imar planı içinde yer alan bir parselde bulunuyor. Meskun konut alanındaki proje, yetkili kurumların görüşü alınarak belediye tarafından incelenmiş, peribacalarına müdahale olmadığı için onay verilmiştir. Kaçak yapılaşmaya yetkili kurum ve belediyeler gerekli cezai işlemi uyguluyor. Buna müsaade edilmiyor. Göreme, peribacalarıyla iç içe yaşayan bir beldedir. Evlerin dibinde de peribacası var, insanların mutfak ve ambar şeklinde kullandığı yerler var. Bölge genelinde SİT alanı içinde 60 bine yakın insan yaşıyor. İç içe yaşıyoruz, biz bu yaşam tarzını nasıl bertaraf edebilir veya elimizin tersiyle yıkabiliriz? İnşaat ruhsatı, imar planı içindeki yapılara veriliyor. Burada, peribacalarının hemen yanında ev, iş yeri, cami, oteller var."

- "Peribacalarına zarar vererek yapılaşmaya yöre halkı olarak karşıyız"

Beldede turizm sektörü üzerine faaliyet gösteren Bekir Coşkun ise yetkili kurum ve kurulların bölgenin korunması için gayret gösterdiğini, belde içinde dahi olsa izin alınmadan yapılan çalışmalarda cezai müeyyidelerle karşılaşıldığını dile getirdi. Coşkun, "Beldemiz imar alanı içinde. Evlerini yapıyorlar, koruma kurulu ve belediyeler inceliyor. İnsanlar burada yaşadığı için ev de yapmak zorunda. SİT alanlarında peribacalarına zarar vererek yapılaşmaya yöre halkı olarak biz de karşıyız. Bir arkadaşımızın inşaat projesinde 16 basamaklı olan merdiven, 17 basamak yapılınca komple söktürüldüğünü biliyorum. İlgili kurum görevlileri tek tek inceliyor." diye konuştu.

- "Doğal yapı ile mimari tasarım uyumlu olmak zorunda"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da söz konusu yapıların bölgenin doğal varlıkları ile uyumsuz olmasının, kültürel dengeyi bozduğunu vurguladı.

Benzer sorunlarla karşılaşmamak adına kamuoyunda bilinç oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Bağlı, şunları kaydetti:

"Doğal yapı ile mimari tasarım uyumlu olmak zorunda. Orantısız şekilde, doğal yapıya uymayan yapılar sadece görüntü değil, aynı zamanda kültürel dengeyi de bozuyor. Mimarlık, günümüz dünyasında en kritik alanların başında geliyor. Buradaki söz konusu yapıda mimari bir estetik ve vizyon yok. Bu ve benzeri yapılarda en çok dikkat edilmesi gereken, mimari yapının coğrafyada var olan diğer varlıklarla uyumlu olması gerekliliğidir. Dolayısıyla yaşam alanlarının genel yapıya aykırı olmaması gerekir. Aksi durumda cezai yaptırım mutlaka gerekli ama asıl mesele belediye, ilgili kurumlar ve kamuoyunda bu kapsamda bilinç oluşturmaktır."

Nevşehir'in Göreme beldesinde turistik bölgede inşaat, "Mimari uygulama projesi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilmek üzere" durdurulmuştu.