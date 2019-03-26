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Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Rabia Naz' açıklaması

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin, "Başsavcılığımız olayın aydınlatılması ve cevapsız hiçbir soru kalmaması için soruşturmasını titizlikle yürütmektedir." denildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Rabia Naz' açıklaması

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin, "Başsavcılığımız olayın aydınlatılması ve cevapsız hiçbir soru kalmaması için soruşturmasını titizlikle yürütmektedir." denildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Mart 2019 Salı 23:38
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Rabia Naz' açıklaması

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü, bu süreçte dayanaksız iddialara ve kaynağı belirsiz söylentilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 12 Nisan 2018'de yaralı halde bulunan ve tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşımını yitiren Rabia Naz Vatan ile ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında bütün iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği, olayın bir trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların elde edilen bulgularla doğrulanamadığı bildirildi.

Adli Tıp Kurumundan alınan iki ayrı raporla, ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği ve yüksekten düşme olgusuyla uyumlu olduğu aktarılan açıklamada,"İkametin çatısı ile küçük Rabia'nın yaralı olarak bulunduğu yer arasında binanın altındaki iş yerine ait bir sundurma bulunmaktadır. Ölenin bu sundurmaya çarpmadan yere düşmesinin doğurduğu tereddütler karşısında olay yerinde keşif yapılmış ve teknik bilirkişiden rapor alınmıştır. Teknik bilirkişi, hızlanarak atlaması halinde küçük Rabia'nın bulunduğu yere düşebileceğini mütalaa etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Baba Şaban Vatan'ın, dosyadaki bazı belgeleri sunduğu Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığından mütalaa talebinde bulunduğu ve bu mütalaayı soruşturma dosyasına sunduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anılan kurumdan soruşturma savcısının resmi bir rapor talebi bulunmadığı gibi, bir ihtimal değerlendirmesi içeren söz konusu raporun hangi bilgi ve belgelere dayalı olarak düzenlendiği de bilinmemektedir. Dosyada resmi olarak, mevcut bütün bilgi ve belgeler incelenmek suretiyle Trabzon Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı ve Giresun Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen raporlar bulunmaktadır."

Soruşturmaya bakan savcının resen değiştirildiği iddiasının da gerçek dışı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Rabia'nın babası Şaban Vatan'ın bazı akrabalarını tehdit ettiği yönünde Görele Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet başvurularının yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Başsavcılığımız olayın aydınlatılması ve cevapsız hiçbir soru kalmaması için soruşturmasını titizlikle yürütmektedir. Başsavcılığımız, her türlü etkiye kapalı olarak yürütmekte olduğu soruşturma nihayetinde ulaşacağı sonuçlara göre kararını verecektir. Kamuoyunun ve acılı babanın Rabia Naz'ın ölümü konusunda hiçbir karanlık nokta kalmaması yönündeki hassasiyetini anlıyor ve saygıyla karşılıyoruz. Bu hassasiyete uygun olarak devam eden soruşturma sürecinde, dayanaksız iddialara ve kaynağı belirsiz söylentilere itibar edilmemesini kamuoyunun takdirine saygıyla sunuyoruz."

Bakan Gül'den "Rabia Naz" tweeti  

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı Giresun Başsavcılığının titizlikle yürüttüğünü ve her ihtimali değerlendirdiğini bildirdi. 

Bakan Gül, Twitter hesabından, 12 Nisan 2018'de yaralı halde bulunan ve tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatanın ölümüne ilişkin Giresun Başsavcılığının basın açıklamasını paylaştı. 

"Rabia Naz hakkında Giresun Başsavcılığı, soruşturmayı titizlikle yürüterek her ihtimali değerlendiriyor." ifadesini kullanan Gül, süreci kendilerinin de yakından takip ettiğini vurguladı. 

Gül, "Olayı aydınlatacak olan yegane merci savcılık makamıdır; güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Rabia Naz
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