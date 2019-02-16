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"Gençlerle Demokrasi Buluşması"

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Gençlerimizin istihdam konusunu çok önemsiyoruz. Onlara rehberlik yaparak kariyer yapmaları ve staj ayarlamaları konusunda önümüzdeki günlerde Genç İstihdam Ofisi açacağız" - "(Uyuşturucuyla mücadele) Çocuklarımızı, gençlerimizi hiçbir şebeke veya illete bırakmayız"

"Gençlerle Demokrasi Buluşması"

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Gençlerimizin istihdam konusunu çok önemsiyoruz. Onlara rehberlik yaparak kariyer yapmaları ve staj ayarlamaları konusunda önümüzdeki günlerde Genç İstihdam Ofisi açacağız" - "(Uyuşturucuyla mücadele) Çocuklarımızı, gençlerimizi hiçbir şebeke veya illete bırakmayız"

16 Şubat 2019 Cumartesi 19:30
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GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizin istihdam konusunu çok önemsiyoruz. Onlara rehberlik yaparak kariyer yapmaları ve staj ayarlamaları konusunda önümüzdeki günlerde Genç İstihdam Ofisi açacağız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle Demokrasi Buluşması"ndaki konuşmasında, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon gencin 31 Mart'ta ilk kez sandığa gidip demokrasiyle tanışacağını belirtti.

Gençlerin gelecek adına önemine değinen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sizler sadece bizim için değil, tüm dünya için önemlisiniz. Cumhurbaşkanımız sizlere çok önem veriyor. Bu önemin en güzel örneği de seçilme yaşını düşürmesidir. Allah sizlerin vatana, millete hayırlı bireyler olmasını sağlasın. Allah bundan sonra yapacağınız her seçimi haklarınızda hayırlı etsin. Sizler de her seçimi yaparken daha dikkatli olmalısınız."

İlk tecrübenin önemine işaret eden Bakan Kasapoğlu, ilk oy kullanma tecrübesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesine adaylığına denk geldiğini dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu, gençlerin istihdamla ilgili bir sorusu üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şey sizi karamsarlığa götürmemeli. Ümitvar olmalıyız. İstihdamla ilgili çok önemli çalışmalarımız var. Bakanlıklarımız, ekonomi, maliye ve çalışma alanındaki arkadaşlarımızın çok ciddi çalışmaları var. Bu konudaki sıkıntıları minimize edeceğiz. Gençlerimizin istihdam konusunu çok önemsiyoruz. Onlara rehberlik yaparak kariyer yapmaları ve staj ayarlamaları konusunda önümüzdeki günlerde Genç İstihdam Ofisi açacağız. Pek çok alanda projelerimiz var. Yeni dönemde istihdamla ilgili bölümü de ele alacağız. İnşallah bu sorunu çözeceğiz. Ümidinizi hiçbir zaman kaybetmeyeceksiniz, sizden en büyük isteğimiz bu. Her yeni gün, yeni bir doğan güneştir. Bir kere bizim önümüzde Cumhurbaşkanımız var. O bile bize ümitli olmamız için yeter."

Kasapoğlu, Türkiye'nin daha iyi noktalara gelebilmesi için gençliğe büyük görev düştüğünü belirterek, "Şu an sahip olunan imkanlar ile önceden sahip olunan imkanlar kıyas bile edilemez. O yüzden sizler kendinizi geliştireceksiniz. Bunun için biz de üzerimize düşen desteği vermeye hazırız. Ülkemiz, memleketimiz için sizlere çok iş düşüyor. O yüzden her zaman daha iyi olabilmek için çaba gösterin." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, uyuşturucu madde bağımlılığıyla ilgili soruyu da şöyle cevapladı:

"Bugün Gaziantep'te sporla ilgili ciddi yatırımlar yapma kararı aldık. Bunlar da mücadele konusunda bir önlem. Toplumla beraber hareket ederek, diğer Bakanlıklarımız ile bu illetle mücadelemizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi hiçbir şebeke veya illete bırakmayız. El ele, gönül gönüle vererek muhtarlarımız, din görevlilerimiz teyakkuzda olacak. Biz de devlet olarak koruyucu ve önleyici tedbirler alarak ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hiçbir illet, bu milletle baş edemez."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Genç Temsilciler Projesi" ile ilgili bir soru üzerine de salondaki gençlere, Ankara'da Bakanlıkta ağırlama ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret etme imkanı sağlamak için söz verdi.

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