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Gemiden top atışı emri veren darbeci yarbay

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul açıklarında gemiden top atışı yapılması emri veren eski yarbay Çerman firari isimler arasında bulunuyor.

Gemiden top atışı emri veren darbeci yarbay

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul açıklarında gemiden top atışı yapılması emri veren eski yarbay Çerman firari isimler arasında bulunuyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:30
Gemiden top atışı emri veren darbeci yarbay

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul açıklarında gemiden top atışı yapılması emri veren eski yarbay Güray Çerman aranıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz ihanet girişiminde aktif rol oynayan, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı.

Darbecilerden gelen talimat üzerine İstanbul açıklarında gemiden top atışı yapılması emri veren eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Komutanı kurmay yarbay Güray Çerman da firari isimler arasında bulunuyor.

Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasının iddianamesine göre, 15 Temmuz ihanetinin başarıya ulaşması için sabah saatlerine kadar çaba sarf eden Güray Çerman, darbecilerin sözde atama listesinde "Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı" olarak görevlendirilen ve örgüt tarafından "Abdurrahman" kod adı verilen tuğamiral Ayhan Bay'ın talimatı, 5. Komodor Önder Öngör'ün emriyle savaş gemisini seyre çıkardı.

Dönemin Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin "Sadece Donanma Komutanından emir alınması, başka personelin verdiği emirlerin yerine getirilmemesi, bilahare verilecek emrin beklenmesi ve hazır olunması" talimatına rağmen emirleri dinlemeyen Çerman, yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet" ve 8 yıl hapisle cezalandırılan 5. Muhrip Filotillası Komodoru kurmay albay Önder Öngör ile hareket etti.

Kendisine verilen kurallara aykırı emir ve talimatları sorgulamadan uygulayan Çerman, komodor Öngör'ün direktifiyle İstanbul açıklarında gemiden top atışının yapılması emrini verdi ancak "Personel yetersizliği nedeniyle 5/54 top atışını yapamayacağını" komodora rapor etti.

Çerman, TRT'de sözde "sıkıyönetim bildirisi"nin okunduğu sırada, anons sisteminden gemideki herkesin bu kanalı açması yönünde anons yaptırdı.

FETÖ'cülerle telefonla görüşmüş

Güray Çerman'ın, kullandığı belirlenen GSM hatlarıyla ilgili yapılan HTS incelemesinde, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve Donanma ile irtibatı olmayan birden çok şüpheliyle bağlantısı olduğu tespit edildi.

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Çerman'ın 16 Temmuz 2016'da polis tarafından ifadesi alındı.

Amiral Yalçın Payal'ın 02.33'te J-Chat üzerinden gemilere çektiği "Hali hazırda limanlardan ayrılmış olan gemiler, bu emrin alınmasına müteakip üs/limanlara geri intikal edecektir. Emrin alındığı telli hatlardan DONANKOM Harekat Merkezi'ne ve e-yazışmadan rapor edilecektir" şeklindeki talimatını alıp almadığı konusundaki soru üzerine Çerman, "Bahse konu talimatı X-Band uydu muhabere sistemini aktif hale getirmememizden dolayı J-Chat sistemi işletilemediğinden almadım ancak seyir süresince cep telefonum açık durumdaydı ve RATT/BROADCAST mesaj sistemini kayıt etmekteydim. Bu iki sistem gemiler ve karargahlar arası ana haberleşme vasıtasıdır. Tüm bu kanallardan da donanma karargahından böyle bir emir almadım. Benimle irtibata geçen olmadı.16 Temmuz sabahı 09.06'da Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun çektiği RATT/BROADCAST mesaj gemime ulaşmıştır." beyanını verdi.

Ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması isteniyor

16 Temmuz'da saat 11.30 sıralarında gemiyi Gölcük Poyraz Limanı'na getiren Çerman, polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Daha sonra firar eden ve yurt dışında olduğu değerlendirilen Çerman'ın, 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Harekat Subayı deniz kurmay binbaşı Mehmet Çavdar'a 2015 yılında "tam sicil notu" verdiği tespit edildi.

Çerman'ın 14 Kasım 2016 tarihinde Milli Savunma Bakanlığının onayı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkartıldığı, girmiş olduğu yabancı dil sınav sonuçları arasında anormallikler olduğu belirlendi.

Güray Çerman hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.

Anahtar Kelimeler:
FETÖ
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