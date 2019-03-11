Gazze genç şehidini uğurladı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde geçen ay düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerince yaralanan ve bugün şehit olan 22 yaşındaki Filistinli Bisam Safi son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'nin doğusundaki Han Yunus kentinde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

Safi'nin naaşı Er-Rahme Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat'taki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Safi'nin bugün şehit düştüğünü duyurmuştu.



Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.



İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.







